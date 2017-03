Đua xe Công thức 1, Australia Grand Prix: Brawn GP khởi đầu như mơ

“The Power of Dream”

Nhắc đến Honda, ai cũng biết tới khẩu hiệu “Power of Dream” (Quyền lực của giấc mơ) rất quen thuộc trong các chương trình quảng cáo. Và với màn khởi đầu tuyệt vời vừa rồi, đội đua này cũng vừa như trải qua một giấc mơ vậy.

Vài tuần trước, Honda chỉ còn là một đội đua sống dở, chết dở sau khi tuyên bố rút lui khỏi F1 vì lý do tài chính. Thế nhưng cú áp phe vào phút chót của ông bầu cũ Ross Brawn đã giúp đội đua này hồi sinh dưới cái tên mới Brawn GP. Không ít người từng dè bỉu rằng đây chỉ là hiện tượng “bình mới, rượu cũ”, bởi Brawn GP chẳng có thay đổi lớn gì về mặt nhân sự, ngoài việc cắt bớt một số nhân viên để tiết kiệm chi tiêu. Thế nhưng những cải tiến kỹ thuật của Ross Brawn, cùng với việc sử dụng động cơ Mercedes đang khiến đội đua này thay da đổi thịt thực sự. Button và Barrichello đã gây ấn tượng mạnh ở những cuộc đua thử, chia nhau vị trí nhất nhì khi xuất phát tại Albert Park, và bảo toàn lợi thế ấy cho tới hết cuộc đua chính thức.

Mùa giải năm ngoái, khi Hamilton hân hoan với chức VĐTG thì Jenson Button lặng lẽ ở vị trí 18/20 với vỏn vẹn 3 điểm. Nhưng chiều hôm qua, người ta đã thấy một hình ảnh hoàn toàn khác của tay lái 29 tuổi. Anh hoàn toàn bình tĩnh trước sự đeo bám cực kỳ quyết liệt của tài năng trẻ Sebastian Vettel, để cán đích đầu tiên với thànhh tích 1h34’15”784. Còn Barrichello, dù bị thụt lùi ở giai đoạn đầu nhưng đã âm thầm trở lại vị trí thứ nhì, chỉ sau người đồng đội 0,807 giây.

Chiến thắng một-hai đó của bộ đôi Brawn GP có đóng góp không nhỏ của vụ va chạm gây tranh cãi ở vòng 55. Trong lúc cạnh tranh nhau vị trí thứ 2, xe của Kubica (BMW) và Vettel (Red Bull) đã va chạm khá mạnh và đều bị hỏng. Trong khi Kubica bị bật tung 2 bánh xe và phải bỏ cuộc luôn thì Vettel, với bánh phải phía trước còn lủng lẳng, vẫn cố “bò” về đích. Và do xe an toàn phải vào sân, nên các xe phải đảm bảo tốc độ, vì thế ngôi đầu của Button càng thêm an toàn.

Tháng 1/1977, Wolf-Ford đã giành chức vô địch chặng Argentina Grand Prix ngay trong lần ra mắt F1. Và kể từ đó tới nay, Brawn GP là đội đầu tiên lặp lại kỳ tích ấy. Chiến thắng một-hai còn đặc biệt hơn bởi từ sau trường hợp của Mercedes ở mùa giải 1954 tới nay, chưa có đội đua nào thực hiện được. Với cá nhân Jenson Button, đây mới là danh hiệu vô địch chặng thứ 2 trong sự nghiệp, sau lần đăng quang ở Hungary Grand Prix 2006.

Nỗi buồn Ferrari, đáng khen Hamilton

Mùa giải năm ngoái, Ferrari đã giành chức vô địch đội đua, song nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu đó đã sớm bị dội một gáo nước lạnh khi cả Felipe Massa và Raikkonen đều trắng tay ở Australia Grand Prix, dù cả hai đều được xem là những ứng cử viên của chức vô địch. Kể từ sau Grand Prix Nam Phi 1992 tới nay, đội đua màu đỏ mới lại mở màn mùa giải bằng một con số 0 tròn trĩnh đến thế.

“Thật là một ngày đáng quên của chúng tôi”, ông bầu Domenicali chua chát sau cuộc đua. “Người tuyết” Raikkonen đã lạc tay lái và đâm vào tường khi cuộc đua chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc. Đồng đội của anh là Massa còn tệ hơn khi phải bỏ cuộc trước đó. Chiếp F2009 của tay lái người Brazil đã vỡ cánh gió phía trước khiến anh buộc phải rút lui ở vòng đua 45. Trước đó, Ferrari đã tính toán sai lầm khi chọn loại lốp mềm nhằm tạo lợi thế so với các đối thủ dùng lốp cứng hơn. Song chỉ sau vài vòng, chiến thuật này phá sản bởi lốp mềm đã nhanh chóng bị mòn dưới sức nóng của mặt đường đua tại Albert Park, khiến cả hai buộc phải vào pit. Trường hợp của Raikkonen đặc biệt nhất vì sau 58 vòng đua, anh vào pit tới… 5 lần.

Trong bối cảnh bộ đôi của Ferrari đều bỏ cuộc, còn Alonso cũng chỉ xếp thứ 5, việc ĐKVĐ Hamilton đứng thứ 3 có thể coi là một thành công lớn. Tay lái McLaren chỉ xuất phát ở vị trí thứ 18 sau khi gặp một sự cố về hộp số ở cuộc đua phân hạng trước đó. Tuy nhiên, trong những chặng đua cuối cùng, anh đã chiến đấu hết sức mình để cán đích ở vị trí thứ 4. Kết thúc chặng đua, Jarno Trulli bị phạt 25 giây vì cố tình vượt đối phương khi xe an toàn đã vào sân, nên phần thưởng giành cho Alonso là vị trí thứ 5 cùng 4 điểm trên BXH.