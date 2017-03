Đức - Croatia: Hãy chọn kèo Đức!

Joachim Loew dùng liệu pháp tâm lý sau trận thắng Ba Lan đã cho phép các học trò thoải mái với vợ và người yêu. Ông muốn cầu thủ “nạp” đầy đủ năng lượng bằng liều doping tình ái nhằm giải tỏa căng thẳng và tăng sự phấn khích trước cơ hội là đội bóng đầu tiên giành vé vào tứ kết sau trận gặp Croatia đêm nay.

Người Đức đã xua tan nỗi hoài nghi về một “cỗ xe tăng” lạnh lùng đầy cơ hội và thay vào đó là sức tấn công hủy diệt đầy quyến rũ. Với một dàn hùng binh, tuyển Đức như một đấu sĩ hạng nặng bằng những cú đấm thôi sơn hạ knock-out đối thủ, khác hẳn với một thời người Đức từng bị mang tiếng là thực dụng và chơi rình rập, nhử mồi hơn phá mồi. Ẩn bên trong cái sự điềm tĩnh và tôn trọng đối thủ của tuyển Đức là một sự bùng nổ khốc liệt bất cứ lúc nào và ở bất kỳ khu vực nào. Đẳng cấp của các cầu thủ Đức đã thuộc về bản năng và dường như họ vẫn chưa bung hết sức mình khi đối thủ Ba Lan chưa phải là liều thuốc thử nặng đô.

Rất khó cho các đối thủ chống đỡ lại lối chơi tấn công mạnh mẽ của người Đức khi trong tay tướng trẻ Loew có rất nhiều chân sút thượng thặng và đặc biệt là một tư tưởng đá vì đồng đội. Cứ nhìn cái cách vua phá lưới World Cup 2006 Klose san sẻ tận tình cơ hội cho đàn em Gomez, rồi đến Podolski hai lần phá lưới Ba Lan sẽ cảm nhận hết cái tình trong một tập thể.

Trong khi đó, Croatia sau màn khởi động nhạt nhòa và may mắn hạ chủ nhà Áo trên chấm 11 m liền bị ông thầy Slaven Bilic ra sức kéo họ trở lại mặt đất. Ông nhắc nhở các học trò hãy quên đi ba điểm do đối thủ biếu nhiều hơn là Croatia chơi hay hơn thắng. Nên nhớ cả hiệp hai, Croatia liên tục bị đối thủ đè nén nhưng rất may Chúa không phải là người Áo.

Đội hình Croatia sau màn khởi động mới chỉ thấy nổi lên một thủ thành Pletikosa rất tỉnh táo. Nhưng đêm nay sẽ rất khó cho anh và đồng đội cản bánh xe tăng Đức lừng lững vào tứ kết!

Trọng tài chính: Frank De Bleeckere (Bỉ); trợ lý: Pater Hermans (Bỉ) và Alex Verstraeten (Bỉ); trọng tài thứ tư: Stephane Lannoy (Pháp).

HLV Joachim Loew bắt bài Croatia Ông Loew mấy ngày qua đã cử hẳn một chuyên gia làm “điệp viên” theo dõi đội Croatia là trợ lý Siegentaler nhằm khắc chế lối đá của đối phương. Ngoài ra, ông Loew còn một bí quyết khác nữa là tham khảo ý kiến của HLV đang dẫn dắt các tuyển thủ trụ cột của Croatia đang khoác áo CLB Đức. Hiện có sáu cầu thủ Croatia chơi ở Đức, gồm hậu vệ đội trưởng Robert Kovac, tiền đạo Petric (đều của Dortmund), hậu vệ Simunic (Hertha Berlin), tiền vệ Rakitic (Schalke 04) và hai tiền đạo Olic (Hamburg), Klasnic (Werder Bremen).