Đức Tâm thắng chặng 6, BVTV AG nắm chắc giải đồng đội

Tại mức đến sau 3 giờ 55’56”, Đức Tâm đánh bại hai đối thủ Nguyễn Minh Luận (BTV Đại Nam BD) và Nguyễn Đắc Thời (Asanzo Đà Nẵng). Tuy nhiên, thành tích trên không gây xáo trộn bảng tổng sắp chung cuộc. Chiến tích này rất đáng khen ngợi bởi vừa ra viện hai ngày sau ca điều trị bệnh đau bao tử, Trịnh Đức Tâm buộc phải lên yên để giữ phong độ chuẩn bị cùng đội tuyển quốc gia tranh tài giải vô địch châu Á. Tại chặng 2, anh không may bị té ngã cùng đồng nghiệp. Cú va chạm khiến tay đua người Hưng Yên cà mặt xuống đường nhựa rồi gãy luôn phuộc xe.



Sau ba ngày gặp tai nạn gãy phuộc xe, Trịnh Đức Tâm đã vượt lên về nhất chặng 6. Ảnh: PHẠM HUY

Tuy không thể tranh áo vàng nhưng khoảng cách 2’28” Đức Tâm tạo ra so với tốp đông đã gián tiếp giúp BVTV An Giang xây vững ngôi đầu ở giải thưởng đồng đội. Khoảng cách hơn bốn phút so với hai đội Hạt ngọc trời và Dược Domesco Đồng Tháp gần như giúp BVTV An Giang giành chức vô địch sớm trước ba chặng đấu.

Trên bảng tổng sắp cá nhân, tay đua Lê Nguyệt Minh (Mathnasium TP.HCM) tiếp tục duy trì ngôi đầu. Với cú nước rút dẫn đầu tốp đông tại mức đến, tay đua 25 tuổi nới rộng khoảng cách lên 11 điểm so với đối thủ cạnh tranh Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) trên bảng điểm áo xanh.

Sáng 14-1, các tay đua tranh tài chặng 7 Tây Ninh - Củ Chi - Bến Tre lộ trình dài dự kiến 160 km.