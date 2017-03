“Đừng ảo tưởng bóng đá sạch”

. Sáu năm sau cái ngày ông Quách Thành Lai (bầu Hưng) đổ hàng đống tiền xây dựng Trung tâm thể thao Thành Long, giờ lại thấy ông bắt đầu nản với con đường lên chuyên nghiệp vì sao?

+ Lúc mới hạch toán xây dựng cơ ngơi, tôi tính chỉ khoảng 150 tỷ, giờ gấp ba, bốn lần cái số tiền đó. Hồi ấy, tôi mới hai lần mổ tim, giờ đã bốn lần rồi. Mỗi lần lên bàn mổ cứ tưởng chết, thế rồi cũng qua.

Trước đây, tôi sợ chết lắm, vì cái niềm đam mê thời niên thiếu là làm chủ một trung tâm thể thao vẫn chưa thỏa mãn. Giờ tôi có “đi” cũng thanh thản rồi. Duy chỉ có điều tôi ôm ấp giấc mộng làm một đội bóng mang bản sắc TP.HCM cho tử tế mà mấy năm qua cứ “lên bờ xuống ruộng” hoài.

Sắp tới, tôi cố giúp bóng đá TP.HCM lên hạng Nhất xong là tôi nghỉ cái chức chủ tịch CLB luôn, về nhà chơi phong trào cho khỏe.

. Sao thế?

+ Mỗi năm tôi mất bảy, tám tỷ nuôi đội mà có nên cơm cháo gì đâu. Thậm chí tôi còn mang tiếng oan là “đem con bỏ chợ”.

Tôi nghe nhiều người hô hào bóng đá Việt Nam sạch sẽ. Sai lầm! Tôi dám chắc ở hạng Nhất, hạng Nhì không ai theo dõi, giám sát, trọng tài hay các đội bóng bắt tay nhau thay đổi và thao túng được hết. Trước đây, ai cũng bảo tôi ngu nên mới dám treo thưởng cho đội bóng ba tỷ nếu lên hạng. Chứ khoản tiền ấy nếu dùng để “rải”, tôi muốn lên là lên. Nhưng tôi làm thế để làm gì.

. Kỷ niệm của ông khi muốn bóng đá sạch mà cứ phải tiếp xúc với bóng đá đen?

+ Năm 1994, đội phong trào Thành Long do tôi dẫn dắt mạnh lắm. Đá cúp quốc gia “luộc” An Giang 3-1 ngay trên sân Củ Chi. Lượt về trên sân Long Xuyên, nguyên cái bộ sậu lãnh đạo Sở TDTT An Giang o bế tôi như ông hoàng. Tôi hiểu, nếu An Giang mà thua đội phong trào của tôi là thành phần lãnh đạo mất ghế hết. Thế là tôi mềm lòng vì cái tình chứ chả có tiền bạc gì đâu. Tôi cũng không cần phải bảo cầu thủ bán độ! Đêm trước trận đấu, tôi cho mỗi cầu thủ 500 ngàn đi chơi xả láng. Hôm sau vào trận, An Giang ăn trước, bọn tôi gỡ 1-1. Lúc này trọng tài mới ra tay, ép ngược ngạo Thành Long thua lại 1-4. Đội bạn cảm ơn tôi rối rít.

Bóng đá thời nay ai nói chuyên nghiệp là hão huyền. Tôi có tiền là mua được hết. Buồn lắm! Tôi thà nghỉ còn hơn!

. Ông bi quan quá! Hay ông chán nản bởi ao ước đưa CLB TP.HCM lên chuyên nghiệp theo đúng lộ trình năm 2007 bị phá sản?

+ Đúng là tôi tính năm này đội phải lên chuyên, ai ngờ rớt luôn xuống hạng Nhì. Đấy là sai lầm lớn của tôi. Lượt đi tôi không có ngoại binh, lượt về gặp toàn hàng dỏm. Ông thầy Tam Lang bệnh liên miên, nội binh cứ đỏng đảnh. Rớt là phải! Bóng đá TP.HCM còn gì nữa? Chuyên nghiệp cỡ Thép-Cảng thế mà mùa nào cũng chỉ biết trụ hạng. Đá Mỹ Nghệ thì rớt rồi không biết ngày nào tan đàn xẻ nghé.

. Còn sự thật việc mời Đặng Trần Chỉnh về huấn luyện ông sẵn sàng trả lương tháng 30 triệu thì sao?

+ Chỉnh còn băn khoăn lắm, chắc không về đâu. Nắm hạng Nhì mà nhắm lên không nổi thì thân bại danh liệt à?

. Tôi hỏi thật, hay tại Chỉnh ngại cái việc thầy mình là Tam Lang nghỉ là bởi tự ái ông từng lạm quyền ông ấy để huấn luyện?

+ Có một trận gặp Đồng Tháp, tôi không chịu cầu hòa, là đồng nghĩa với cái chết của một đội bóng. Tam Lang bệnh quá, nói cầu thủ cách xa chỉ hai mét mà không nghe thì sao điều chỉnh thế trận nổi. Tôi từng có kinh nghiệm nên xin làm huấn luyện viên luôn. Đội tôi ba lần dẫn trước, họ gỡ ba lần. Tôi thà cho quân chơi hết sức mà thua, còn hơn là chưa ra sân đã có tư tưởng cầu hòa. Cầu thủ của mình thì tư tưởng chưa thông, cứ ỷ lại vào sự ưu ái của ban huấn luyện, lười tập vẫn có suất đá chính. Nhìn Bình Dương đi, không vô địch mới lạ. Tôi mà nắm Bình Dương cũng vô địch chứ đừng nói tới ông Lê Thụy Hải. Ai gặp cũng bảo tôi khùng, lo chuyện bao đồng làm gì cho mệt tim ra...

. ... Khùng?

+ Tôi khùng thiệt mà! Xây dựng cái trung tâm Thành Long này tốn vài trăm tỷ, giờ hoạt động vẫn phải bù lỗ gần chết. Mỗi tháng tiền lương trả cho hơn 400 nhân viên cả tỷ bạc, thu có bao nhiêu đâu. Các đội bóng thì hay bị bệnh “than”, mà tôi nghe họ than thở là chịu không được, phải giảm giá hỗ trợ cho anh em chứ. Dân bóng đá với nhau cả mà...

. Xin cảm ơn và hy vọng ông đủ sức khỏe và còn tâm huyết với bóng đá TP.HCM, bóng đá Việt Nam dù nó chưa hoàn chỉnh.