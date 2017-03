“Đừng lệ thuộc nhiều vào các ông bầu!”

Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng đã mời chuyên gia Tanabe sang thăm Việt Nam và dự kiến sẽ mời ông làm phó tổng giám đốc VPF điều hành các giải vô địch quốc gia ngay trong mùa bóng này. Sáng qua (20-1), chuyên gia Kazuyoshi Tanabe cùng trưởng ban tổ chức J-League đã đến sân Thành Long xem hai đội trẻ thi đấu và có cuộc chia sẻ rất cởi mở với báo giới.

. Ông đã biết gì về bóng đá Việt Nam và ông nghĩ gì với kiểu đầu tư đốt cháy giai đoạn như hiện tại?

+ Bóng đá Nhật trước đây không phát triển và rất nhiều người không dám mơ đến một ngày đội tuyển tham dự World Cup. Thế nhưng chúng tôi đã làm được điều đó. Tương tự, bóng đá Việt Nam cũng cần có giải pháp, định hướng cụ thể thì đến một lúc nào đó, tôi tin các bạn sẽ trở thành một thế lực của bóng đá châu Á và hiện thực hóa giấc mơ vào vòng chung kết World Cup.

. Ông có cảm nhận sự khác biệt giữa thực tế sau hơn một ngày ông xem các trận đấu, và hình dung trước khi sang Việt Nam?

+ Tiếc là tôi có thời gian quá ngắn ngủi để biết nhiều hơn về thực tế bóng đá Việt Nam. Tôi vừa xem một trận giao hữu của hai đội V-League (ĐT Long An - Đồng Tháp thi đấu chiều 19-1 trên sân Long An) và thấy có nhiều cầu thủ trẻ chơi rất tốt. Ngày 20-1, tôi vừa xem trận U-16 ĐT Long An đấu với U-16 PVF trên sân Thành Long. Tôi có cảm nhận nhiều cầu thủ trẻ rất tố chất và triển vọng. Các bạn đang có một tiềm năng lớn để phát triển bóng đá và thỏa mãn một yêu cầu rất lớn.

Chuyên gia Kazuyoshi Tanabe đang tìm hiểu và chia sẻ về những gì ông biết về bóng đá Việt Nam. Ảnh: D.PHƯƠNG

. Ông có nắm bắt gì về giải đấu V-League ở mùa bóng vừa qua?

+ Tôi chỉ biết một số thông tin cơ bản thôi, không chỉ năm ngoái mà còn vài mùa bóng trước nữa. Vì thế, tôi mong muốn sang Việt Nam hỗ trợ, giúp đỡ các bạn phát triển. Tôi cần một sự đồng lòng của các nhà làm bóng đá Việt Nam cùng với các thành phần khác. Hãy nhìn sang Trung Quốc có dân số đông nhất thế giới nhưng họ không thành công. Đơn giản Trung Quốc không làm bóng đá cho số đông. Vì thế, tôi sẽ tư vấn cách làm cho VPF một cách bền vững, chẳng hạn chúng ta cần tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ thi đấu nhiều thì đội tuyển mới mạnh.

. Ông có biết người hâm mộ hay than phiền về các nhà tổ chức và điều hành bóng đá Việt Nam? Ông nghĩ mình sẽ hòa hợp hoặc có cách khắc phục?

+ Có thể cách suy nghĩ của nhiều người khác nhau nhưng theo tôi, bóng đá phải là một đại gia đình. Nếu các đội bóng, khán giả đam mê bóng đá thật sự thì chắc VFF, VPF không gây cản trở, khó khăn gì cho tôi đâu. Tôi muốn giúp các bạn và ngược lại vẫn muốn học hỏi. Tôi tin không có ai muốn gây khó cho tôi đâu.

. Cuộc suy thoái kinh tế khiến cho nhiều đội bóng ở các giải vô địch quốc gia Việt Nam đang gặp khó khăn. Ông nghĩ mình có thể giúp các nhà làm bóng đá tháo gỡ?

+ Với kinh nghiệm điều hành J-League 20 năm, tôi chỉ có lời khuyên các đội bóng chuyên nghiệp Việt Nam đừng phụ thuộc vào một nhà tài trợ mà các bạn hay gọi là ông bầu. Mình nên có 4-5 doanh nghiệp chung tay và vấn đề là luôn giữ duy nhất một cái tên truyền thống của địa phương. Đội bóng phải có một đặc trưng và trở thành niềm tự hào cũng là động lực lớn để địa phương ấy góp phần hỗ trợ.

. Theo ông thì điều đầu tiên bóng đá Việt Nam cần học gì bóng đá Nhật?

+ Tôi nghĩ mỗi đất nước có một điều kiện, hoàn cảnh lịch sử khác nhau. Tôi biết Việt Nam sau chiến tranh rất khó khăn nhưng kể từ năm 1986 thì nền kinh tế đổi mới và phát triển. Bóng đá không nằm ngoài sự phát triển ấy và người đi sau có sự học hỏi thuận lợi hơn.

. Ông có thể cho biết thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam?

+ Tôi không xác định thời gian nhưng hy vọng sau ba năm sẽ biết nói tiếng Việt. (Cười)

. Trước khi nhận lời với VPF, ông có điều kiện gì?

+ Theo tôi, điều kiện chỉ là tiểu tiết nhỏ trong đàm phán. Quan trọng là các nhà làm bóng đá của các bạn có tình yêu mãnh liệt hay không mà thôi chứ không phải là các điều khoản hợp đồng. Tôi luôn mong muốn VFF, VPF, các CLB ngày càng chuyên nghiệp hơn, có nhiều nhà tài trợ hơn và khán giả đến sân đông hơn.

. Một số công việc ông sẽ ưu tiên làm ngay?

+ Xin lỗi, tôi chưa thể công bố. Tôi cần thời gian nghiên cứu thêm về các điểm mạnh, yếu của các bạn ra sao mới có thể chia ra các mục tiêu, việc làm cụ thể. Tôi muốn tìm hiểu cặn kẽ về VFF về Công ty VPF, các đội bóng, về đào tạo trẻ CLB, hay một số cá nhân khác.

. Khi nào ông mới bắt tay vào việc?

+ Tôi biết VPF muốn tôi làm càng sớm càng tốt nhưng tôi chưa thể trả lời thay VPF.

. Xin cảm ơn và chúc ông thành công.

Phải tôn trọng tinh thần fair play thì bóng đá mới phát triển Chuyên gia Kazuyoshi Tanabe chia sẻ: “Tôi sẽ rất hạnh phúc khi những đóng góp của tôi giúp bóng đá Việt Nam bước lên một tầm cao mới. Tôi hy vọng những người yêu bóng đá ngày càng mãnh liệt hơn. Mà muốn có sự phát triển thì điều quan trọng nhất để kéo khán giả đến sân đông đảo thì bắt buộc cầu thủ phải luôn thi đấu với một cái tâm trong sáng, trung thực mà chúng ta hay gọi là fair play. Chơi hay, chơi đẹp và tôn trọng tinh thần fair play là điều kiện tiên quyết để nâng cấp một nền bóng đá”.

