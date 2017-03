Dưới góc nhìn chuyên môn: Tám lạng, nửa cân

Nếu hành trình đến chung kết của bóng đá Đức còn có cái nấc cụt (thua Croatia 1-2) và run rẩy đến phút chót (thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-2) thì Tây Ban Nha lại kiêu hãnh với chuỗi năm trận toàn thắng. Các dũng sĩ matador nhẹ nhàng vượt qua vòng đấu bảng rồi loại Ý trên chấm 11 m cân não ở tứ kết và đến bán kết lặp lại ba bàn cách biệt vào lưới Nga như muốn chứng tỏ cho cả thế giới biết họ không ăn may. Với màn trình diễn quá xuất sắc ấy, người Tây Ban Nha đang mơ mộng vẽ lại bản đồ bóng đá châu Âu sau 44 năm khắc khoải chờ đợi.

Phong độ và thành tích hiện tại ở Euro 2008 đang thuộc về bóng đá Tây Ban Nha nhưng bề dày kinh nghiệm đang ủng hộ tuyển Đức. Tây Ban Nha 24 năm trận chung kết Euro thua tuyển Pháp trên đất Pháp cứ mãi cam chịu thân phận vua vòng loại. Lão làng Aragones 69 tuổi sẽ chia tay một lứa học trò giàu tài năng nhất của xứ sở đấu bò tót sau Euro 2008 và ông không muốn trắng tay.

Vắng chân sút số một Villa do chấn thương vẫn không hề làm giảm năng lực công phá của Tây Ban Nha, bởi họ may mắn có “cascadeur” Fabregas thiện chiến như 2/3 thời gian thay thế và tỏa sáng với hai pha chuyền thành bàn đè bẹp Nga 3-0. Nhưng thầy trò Aragones thừa hiểu bóng đá Đức không phải cứ chơi lấy thịt đè người và tấn công phóng khoáng sẽ thắng. Tây Ban Nha không ngại phải dẫn dắt người Đức đến chấm luân lưu 11 m may rủi, bởi họ chắc chắn nhờ thủ thành Casillas lợi hại hơn Lehmann già nua. Nhưng nếu chỉ lo giữ của để chờ thời thì Tây Ban Nha sẽ trả giá bởi sự lạnh lùng và bùng nổ của người Đức, có thể chỉ từ một tình huống cố định.

Lối chơi của người Đức dễ gây buồn bã bởi sự đơn điệu ở nhiều thời điểm nhưng họ biết cách không gây thất vọng giới hâm mộ bằng sự tỉnh táo để chiến thắng.

Tây Ban Nha đá bóng đẹp và quyến rũ với nhiệt huyết lẫn sự năng động của một dàn cầu thủ trẻ. Đức già dặn kinh nghiệm với một trái tim nóng và cái đầu lạnh.

Theo ai? Kinh nghiệm của người Đức hay sự lãng mạn và lối đá tấn công quyến rũ của người Tây Ban Nha?