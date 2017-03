Đường binh của “vua”

SL Nghệ An chọn bạn mà chơi Người dân xứ Nghệ vẫn còn truyền miệng nhau câu vè: “Hoan hô đội bóng tỉnh ta/ Đi làm kinh tế ở xa mới về”. Lối nói đầy mỉa mai của giới hâm mộ dành cho đội bóng của mình sau nhiều giai thoại có thật về cái cách SL Nghệ An bất chấp điều tiếng để chọn bạn mà chơi. Mùa năm ngoái, một tuần sau khi SL Nghệ An vô địch V-League, họ vào TP.HCM thua NaviBank SG 0-3 thật dễ trên sân Thống Nhất rồi đến Siêu cúp ở sân Vinh, họ thắng lại NaviBank SG 3-1 thật dễ lấy lại cả vốn lẫn lời.