Eduardo trở lại giúp Arsenal huỷ diệt Burnley

Do xác định trận đấu thuộc Champions League trên sân khách AS Roma sẽ vô cùng khó khăn nên HLV Arsene Wenger quyết định không tung hết những con át chủ bài ra sân. Tuy nhiên, chừng đó cũng là quá đủ để The Gunners loại đội đàn em Burnley ra khỏi giải đấu và giành vé vào tứ kết gặp Hull City.

Tuy nhiên, do không còn bất cứ hy vọng nào về một danh hiệu tại Premier League nên FA Cup chính là cơ hội tốt nhất để các “Pháo thủ” cứu rỗi một mùa giải trắng tay. Vì thế, các học trò của “giáo sư” Wenger đã thể hiện sức mạnh và tinh thần quyết tâm ngay từ phút đầu lâm trận.

Tứ kết FA Cup Thứ Bảy 7/3 Fulham 0-4 Man Utd (Tevez 20', 35', Rooney 50', Park 81') Coventry 0-2 Chelsea (Drogba 15', Alex 72') Chủ Nhật 8/3 Arsenal – Burnley 3-0 Ghi bàn: Vela 25', Eduardo 51', Eboue 84'. Everton – Middlesbrough 2-1 Ghi bàn: Fellaini 50', Saha 56'. Wheater 44'.

Luôn dồn đối thủ vào thế bị o ép nhưng cũng phải đến phút 25 đội bóng thành

London mới có bàn thắng đầu tiên. Từ một pha kiến tạo của Andrey Arshavin, tiền đạo trẻ Carlos Vela xuất sắc vượt qua hậu vệ đối phương rồi phá tan khung thành của thủ môn Jensen.

Và Eduardo chính là tác giả của bàn thắng giúp Arsenal nhân đôi cách biệt ở phút 51. Nhận được đường chuyền như đặt của Alexandre Song, chân sút người Croatia đã tung cú vô-lê bằng chân trái chính xác khiến bóng đi thẳng vào lưới Burnley, sau khi anh phá bẫy việt vị của đối phương.

Emmanuel Eboue ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà cũng sau một đường chuyền của Song.

Vô cùng phấn khởi khi chứng kiến các học trò chơi hay, HLV Wenger đã không tiếc lời ca ngợi công sức của toàn đội. “Tôi tin các cầu thủ của mình đã thi đấu với một tinh thần nghiêm túc và họ đã tỏa sáng trở lại sau một giai đoạn khó khăn” – ông phát biểu trên Setanta Sports. “Khi ghi được bàn thắng, niềm tin và sự tự tin sẽ trở lại”.

Bình luận về tác động tích cực của trận đấu, nhà chiến thuật người Pháp tuyên bố: “Điều quan trọng là chúng tôi sẽ thực hiện chuyến hành quân tới Roma với cảm giác rằng mình có thể chơi tốt. Cùng 3 bàn ở trận gặp West Brom, tôi không nghĩ rằng các cầu thủ của mình không biết ghi bàn”.

Sau khi bày tỏ sự vui mừng trước sự trở lại sân cỏ của Eduardo và Theo Walcott, ông nhận xét các bàn thắng của Arsenal ở trận đấu này là cực kỳ đẳng cấp.

“Tôi đặc biệt ấn tượng với những pha ghi bàn vì nó thể hiện sự phối hợp tốt giữa các cầu thủ. Chúng tôi còn có cơ hội ghi thêm một vài bàn nữa nhưng điều quan trọng là giành chiến thắng và tự tin bước vào thách thức tiếp theo tại Champions League” – ông kết luận. “Các cầu thủ của tôi đã rất nỗ lực”.

Nếu giành thắng lợi ở trận tứ kết trước Hull City, Arsenal sẽ đụng độ với “người hàng xóm” Chelsea tại trận bán kết diễn ra vào ngày 18/4.

Đội hình thi đấu:

Arsenal: Fabianski, Sagna, Djourou, Gallas, Gibbs, Eduardo (Walcott 71), Song Billong, Diaby (Ramsey 71), Vela (Van Persie 60), Eboue, Arshavin.

Burnley: Jensen, Alexander, Caldwell, Carlisle, Kalvenes, McDonald (MacDonald 75), McCann, Gudjonsson (Thompson 58), Eagles (Elliott 53), Paterson, Blake.