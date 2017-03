Europa League: Villas-Boas được phong là Mourinho 2

Tất cả được chỉ đạo bởi HLV Villa-Boas trẻ nhất thế giới năm nay mới 33 tuổi. Ông này từng là trợ lý của Mourinho và được xem là phát hiện lớn nhất trong làng bóng châu Âu. Mới đây lại chứng minh giá trị của mình qua trận lượt đi vòng 1/32 sân khách đánh bại Sevilla 2-1. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ Nam Mỹ, chính đội khách đã dẫn trước ở phút 58 từ cú đá nối của hậu vệ Rolando. Sau đó bị F. Kanoute gỡ hòa phút 65 nhưng cuối cùng tiền vệ Guarin (người Colombia) đã đóng đinh trận đấu mang chiến thắng về cho Porto.

HLV Villas-Boas dẫn dắt đội Porto rất giống với người tiền nhiệm Mourinho. Ảnh: GETTY IMAGES

Lối đá của Porto hiện nay làm nhiều người nhớ và so sánh ông Villas-Boas với người tiền nhiệm Mourinho. Không chỉ là tuổi trẻ và CLB họ cùng dẫn dắt mà từ hình dáng đến tính cách cũng rất giống nhau. Thế nên không phải ngẫu nhiên mà CLB Liverpool đã đưa HLV Villas-Boas vào danh sách ứng viên mới về thay HLV Hodgson trước khi quyết định chọn Dalglish.

Trong khi đó, CLB Liverpool của HLV Dalglish lại không gặp may. Đây là lần đầu HLV này dẫn đội đến CH Czech gặp Sparta Prague. Do thành phần thiếu nhiều trụ cột chấn thương như Gerrard, Agger, Poulsen, Aurelio… nên ông Dalglish đành chấp nhận chỉ đạo đội chơi an toàn với phương châm thủ chặt để không thua và chấp nhận kết quả hòa 0-0. Một tỉ số có lợi cho trận lượt về sân nhà một tuần nữa với hy vọng có sự trở lại của nhiều ngôi sao.