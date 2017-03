F1 2010: Sebastian Vettel sẽ bứt phá ngoạn mục?

Tay đua Sebastian Vettel đăng quang tại Sao Paulo, Brazil. (Nguồn: Getty Images)

Tại chặng đua chính thức F1 Brazil Interlagos 2010, vượt qua người giành pole Nico Hulkenberg, sau1 giờ 33 phút 11,803 giây, Sebastian Vettel lần thứ tư đăng quang trong một chặng đua tại mùa giải 2010.



Người đồng đội của anh, Mark Webber cán đích ở vị trí thứ 2, đồng thời đem lại chiến thắng ngọt ngào cho đội đua Red Bull.



Hiện Vettel đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng cá nhân với 231 điểm, kém người dẫn đầu Fernando Alonso 15 điểm và vẫn còn cơ hội bứt phá để giành được cup vô địch.



Nhìn lại chặng đường mà Vettel đi qua, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho tay đua trẻ tài năng người Đức.



Giành được cả thảy 9 pole trong tổng số 18 chặng đua, thành tích này so với số điểm và số lần mà Vettel về nhất không hề tương xứng. Nếu không phải vì rất nhiều lần hỏng xe, gặp sự cố, bị phạt penalty có lẽ không tay đua nào có thể cản "tiểu Schumi" băng băng dẫn đầu cuộc đua.



Sau khi kết thúc Hungary GP, tại vòng 27, giám sát đường đua thông báo Vettel bị phạt và phải lái xe qua pitlane. Việc tay đua 23 tuổi bị xe an toàn bỏ cách quá 10 lần chiều dài xe khi bắt đầu rời khỏi đường đua ở vòng 18 khi Safety car đã out được ban tổ chức nhận định là đã cản trở các tay đua phía sau bám đuổi Webber.



Lúc bấy giờ Vettel thất vọng tâm sự: "Tôi không hiểu những gì đang diễn ra và tại sao tôi lại bị phạt. Có thể khi đoàn đua được khởi động lại tôi đã mất tập trung. Tôi dựa quá nhiều vào các thông báo qua sóng phát thanh, khi đó tôi bị mất kết nối và không nghe thấy bất cứ điều gì."



Bên cạnh đó, mùa giải này Red Bull còn phải chứng kiến cảnh "gà nhà đá nhau" giữa hai tay đua Vettel và Webber. Không những mâu thuẫn trong các vấn đề chiến thuật ngoài đường đua, sự cạnh tranh thái quá của họ đã làm thành tích chung của cả đội ảnh hưởng khá nhiều.



Vettel rất tài năng. Ai cũng hiểu điều đó. Anh và cựu vô địch thế giới 2008 Lewis Hamilton đang là hai cái tên sáng giá nhất đại diện cho cả F1 trong những năm sau này.



Ngoài việc lập kỉ lục là tay đua trẻ nhất trong lịch sử vô địch một chặng F1 ( Monza GP 2008), Vettel còn thể hiện là tay đua mạo hiểm và liều lĩnh nhất. Người ta còn nhớ mãi hình ảnh Vettel gặp sự cố, một bánh trước long hẳn ra khỏi xe nhưng anh tiếp tục chạy cho tới khi xe dừng hẳn không thể tiếp tục chặng đường.



Hầu hết trong những lần xe gặp tai nạn, Vettel sẽ không vì thế mà dừng cuộc chơi. Thay vào đó, anh vào pitlane và tiếp tục cuộc đua của mình dù rằng thứ hạng cuối cùng sẽ chỉ mang tính chất thủ tục và không đem lại điểm số nào.



Cá tính đó của Vettel khiến anh được lòng người hâm mộ và có rất nhiều cổ động viên. Tuy vậy, cái còn thiếu ở tay đua người Đức là một chút may mắn và sự điềm đạm, bình tĩnh hơn trong mọi cuộc đua.



Dù Fernando Alonso, Mark Webber và Sebastian Vettel đều được đánh giá là có cơ hội vô địch, thế nhưng không ít người nhận định rằng F1 chỉ còn là chặng đua song mã giữa Alonso và Vettel.



Tuy nhiên, ở chặng cuối cùng này, sự thành công của Vettel còn phụ thuộc vào kết quả của hai tay đua phía trên anh, thậm chí là cả sự “hỗ trợ” từ đồng đội.



Nhưng tình đồng đội ở Red Bull có vẻ là sự xa xỉ nên để có nụ cười tươi tắn tạm biệt mùa giải 2010, tay lái trẻ sẽ phải có một cuộc bứt phá ngoạn mục, liệu anh có làm được điều đó? Hãy chờ xem!

Theo Yến Nhi (Vietnam+)