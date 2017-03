U-23 Việt Nam và CĐV Hải Phòng được đề cử

Giải Fair Play 2015: Thông cáo báo chí số 2 Ngày 19-8-2015, tại báo Pháp Luật TP.HCM, Hội đồng Thẩm định giải Fair Play 2015 đã có buổi họp để cùng phân tích và tranh luận quanh những đề cử tính đến hết ngày 18-8-2015. Năm đề cử được đưa ra gồm: - Món quà của các tuyển thủ U-23 Việt Nam dành cho người đồng đội Huỳnh Tấn Tài kém may mắn bị chấn thương, phải ngồi trên khán đài làm khán giả bất đắc dĩ (trận U-23 Việt Nam - U-23 Malaysia 5-1 tại SEA Games 28). - Các cổ động viên (CĐV) SL Nghệ An tổ chức thu dọn rác trên khán đài sân Đồng Nai sau trận Đồng Nai - SL Nghệ An. - CĐV Hải Phòng phản ứng thái độ thi đấu thiếu trung thực của đội nhà trong trận thua XSKT Cần Thơ trên sân Cần Thơ. - Công Phượng cùng các cầu thủ HA Gia Lai kêu gọi mọi người hướng về đồng bào Quảng Ninh bị thiên tai và trước trận cầu Than Quảng Ninh - HA Gia Lai, toàn đội HA Gia Lai đã trích lương quyên góp ủng hộ đồng bào Quảng Ninh. - CĐV Quảng Ninh quyên góp tiền để ủng hộ đồng bào bị lũ lụt và trước đó cũng đã chung tay giúp nữ tuyển thủ U-19 Việt Nam Lê Thị Thu chữa bệnh hiểm nghèo. Sau khi phân tích thấu đáo và cân nhắc từng chi tiết, Hội đồng Thẩm định đã nhất trí biểu dương các hành động fair play của CĐV SL Nghệ An; Công Phượng và toàn đội HA Gia Lai; CĐV Than Quảng Ninh. Bên cạnh đó, Hội đồng Thẩm định đã đồng thuận 100% với việc đưa hai hành động sau vào ĐỀ CỬ CHÍNH THỨC của giải Fair Play 2015: 1. Món quà bất ngờ của các tuyển thủ U-23 Việt Nam dành cho người đồng đội kém may mắn Huỳnh Tấn Tài. 2. CĐV Hải Phòng phản ứng thái độ thi đấu thiếu trung thực của đội nhà trong trận thua XSKT Cần Thơ trên sân Cần Thơ. Cùng song hành với BTC có nhà tài trợ chính là Công ty TNHH TM Thái Sơn Nam và các nhà tài trợ khác gồm Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF), Tập đoàn Sun Group, Công ty TNHH Tư vấn D.P, Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) là đơn vị bảo trợ thông tin của giải Fair Play 2015. BAN TỔ CHỨC GIẢI FAIR PLAY 2015