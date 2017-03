Federer chỉ được xếp hạt giống số 3 ở Wimbledon

Roger Federer. (Nguồn: Getty)

Với riêng cá nhân Roger Federer thì đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003 anh không phải là 1 trong 2 hạt giống hàng đầu tại Wimbledon - giải đấu đã từng chứng kiến anh 6 lần bước lên đỉnh cao.



Trước đây, ban tổ chức Wimbledon luôn ưu tiên thành tích quá khứ để xếp hạng hạt giống. Vì thế, năm ngoái Federer dù đứng dưới Nadal trên bảng xếp hạng ATP nhưng vẫn là hạt giống số 1. Tuy nhiên, anh đã thi đấu không thành công khi bị loại ngay từ tứ kết, còn Nadal thì lần thứ hai lên ngôi vô địch. Chính vì vậy, việc Nadal lần đầu tiên được làm hạt giống số 1 là hoàn toàn xác đáng.



Thực tế, năm 2009 thì Nadal cũng đã từng được xếp làm hạt giống số 1, song anh đã phải rút lui khi giải đấu còn chưa khởi tranh do chấn thương. Thế nên, cuối cùng Federer lại được đôn lên làm số 1.



Trong khi đó, tại giải nữ, tay vợt số hai thế giới Kim Clijsters đã không thể góp mặt do gặp phải chấn thương mắt cá chân khi tham dự giải Unicef Open tại Hà Lan.



Trong trận đấu với tay vợt người Italy Romina Oprandi, Clijsters đã gặp phải chấn thương sau cú trượt chân. Điều này đã khiến tay vợt người Bỉ thi đấu dưới sức mình và cuối cùng đã phải đón nhận thất bại.



Mọi chuyện tưởng chừng sẽ không quá lo ngại. Tuy nhiên, sau buổi kiểm tra y tế hôm qua, Clijsters phải chấp nhận thực tế rằng chấn thương nghiêm trọng hơn nhận định ban đầu và sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài tuần. Điều này đồng nghĩa với việc cô không thể tham dự giải Wimbledon sẽ khởi tranh vào ngày 20/6 tới đây.



Clijsters buồn bã cho biết: "Tôi sẽ không thể tham dự giải Wimbledon, đó là tin tức rất buồn đối với tôi. Hiện tại tôi cảm thấy rất thất vọng cho những gì đã xảy ra. Wimbledon là một giải đấu mà tôi mong chờ, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác là phải nghỉ ngơi để phục hồi."



Trong sự nghiệp của mình, Kim Clijsters đã giành tổng cộng 41 chức vô địch đơn từ trước đến giờ, trong đó có 4 danh hiệu Grand Slam.



Tuy nhiên, tay vợt nữ người Bỉ này lại chưa một lần đứng trên bục cao nhất tại Wimbledon và thành tích tốt nhất mà cô đạt được ở giải này chỉ là hai lần vào đến bán kết năm 2003, 2006.



Với việc Kim Clijsters, trật tự hạt giống đã có chút thay đổi. Ngoại trừ Caroline Wozniacki không thay đổi với tư cách hạt giống 1, các tay vợt hạt giống khá được đôn lên 1 bậc Vera Zvonareva được chọn là hạt giống mới thứ hai, Li Na (3), Victoria Azarenka (4), Sharapova (5)...



Đáng chú ý trong top 10 hạt giống, đó là sự xuất hiện Serena Willams. Tay vợt người Mỹ mặc dù đã phải nghỉ thi đấu trong gần 1 năm qua song đã nhận được sự ưu ái khi ban tổ chức Wimbledon xếp cô là hạt giống số 7 sau những thành tích cô đã đạt được tại giải này trong quá khứ (đang là đương kim vô địch của giải). Hiện Serena đang xếp thứ 25 trên bảng xếp hạng WTA.



Tương tự, chị cô là Venus cũng được đặc cách xếp hạng hạt giống thứ 23, cao hơn 10 bậc so với thứ hạng WTA. Venus đã 5 lần vô địch Wimbledon, nhiều hơn Serena một lần./.

Theo Thái Vân-Phương Trang (Vietnam+)