Federer & Djokovic hát vang khúc độc hành

Kết quả vòng 3 đơn nam Roland Garros:



Roger Federer (3) vs. Nicolas Mahut 6-3, 4-6, 6-2, 7-5

David Goffin vs. Lukasz Kubot 7-6 (7-4), 7-5, 6-1

Novak Djokovic (1) vs. Nicolas Devilder 6-1, 6-2, 6-2

Jo-Wilfried Tsonga (5) vs. Fabio Fognini 7-5, 6-4, 6-4

Tomas Berdych (7) vs. Kevin Anderson (31) 6-4, 3-6, 6-7 (4-7), 6-4, 6-4

Juan Martin del Potro (9) vs. Marin Cilic (21) 6-3, 7-6 (9-7), 6-1

Gilles Simon (11) vs. Stanislas Wawrinka (18) 5-7, 7-6 (7-5), 7-6 (7-3), 3-6, 2-6

Fernando Verdasco (14) vs. Andreas Seppi (22) 5-7, 6-3, 3-6, 6-4, 2-6