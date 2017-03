Federer tranh chức vô địch cùng hiện tượng Soderling

Với những gì đã thể hiện, Robin Soderling đang làm nhiều người liên tưởng đến trường hợp của Mariano Puerta tại Roland Garros 2005. Tay vợt người Argentina vốn chưa bao giờ vượt qua nổi vòng 2 của Grand Slam, nhưng sau đó “bỗng dưng nổi tiếng” với kỳ tích lọt vào đến trận chung kết (thua Nadal). Còn ở giải lần này, Soderling, chưa bao giờ vượt qua nổi vòng 3 Grand Slam, song đang đứng trước cơ hội vô địch. Câu chuyện cổ tích mà anh kể ở Paris tuần qua còn hấp dẫn hơn nhiều khi có thêm “gia vị” là chiến tích quật ngã ông vua sân đất nện Nadal tại vòng 4.

Và ở trận bán kết đầu tiên diễn ra hôm qua, Soderling (25) tiếp tục chứng minh rằng chiến thắng trước Nadal không phải là một điều may mắn. Rất khó khăn, nhưng anh đã vượt qua Gonzalez (12) với tỷ số 6-3, 7-5, 5-7, 4-6, 6-4. Soderling là tay vợt người Thụy Điển đầu tiên kể từ Roland Garros 2000 lọt vào đến chung kết Grand Slam. Người gần nhất lập được thành tích ấy chính là Magnus Norman, HLV hiện tại của Soderling.

Nhưng không phải ngẫu nhiên mà Gonzalez than thở rằng ở trận đấu này, anh là nạn nhân của những quyết định thiếu chính xác từ phía trọng tài. Rõ nhất là tình huống ở set thứ 4, khi tỷ số là 4-4, 15-15, Gonzalez khiếu nại một pha bóng nhạy cảm, trọng tài Emmanuel Joseph đã xuống sát mặt sân để xem nhưng vẫn tính ăn điểm cho Soderling. Sau này, pha chiếu chậm đã cho thấy rằng Gonzalez đúng. Thực tế, trong suốt 3 giờ 28 phút thi đấu, những chỉ số kỹ thuật đều chỉ ra rằng tay vợt người Chile nhỉnh hơn. Anh có số pha giao bóng ăn điểm trực tiếp nhiều hơn (22 so với 16), tự đánh hỏng ít hơn (33 so với 45).

Nhưng Soderling xứng đáng với chiến thắng khó nhọc nhờ khả năng tỏa sáng đúng vào thời điểm quyết định. Trong set thứ 5, khi đã bị dẫn tới 3-0, rồi 4-1, Soderling bật dậy hết sức mạnh mẽ và thắng lại 5 game liên tiếp sau đó để lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào chung kết Grand Slam. Gonzalez (12) là hạt giống thứ 4 thất bại trước Soderling ở Pháp Mở rộng năm nay, sau Ferrer (14), Davydenko (10) và Nadal (1).

4 năm về trước, Puerta đã bùng nổ mạnh mẽ, nhưng sau đó ở trận chung kết, anh đã chịu thua tài năng trẻ Rafael Nadal. Và giới chuyên môn bây giờ đang hồi hộp đoán xem Soderling sẽ làm thế nào để vượt qua thử thách cuối cùng: Federer ở chung kết.

Trong trận bán kết thứ hai, tay vợt người Thụy Sĩ đã chiến đấu rất quyết liệt và cũng phải mất 5 set đấu mới đánh bại được tài năng trẻ Martin Del Potro bằng tỷ số 3-6, 7-6 (2), 2-6, 6-1, 6-4.

Trong 5 lần đối đầu với Federer trước đây, Del Potro toàn thua, và thậm chí còn không thắng nổi lấy một set. Nhưng trận đấu hôm qua thì khác. Tòa tháp người Argentina (cao 1m98) đã thi đấu rất cố gắng và áp đảo hoàn toàn về số pha giao bóng ăn điểm trực tiếp (16-5). Tuy nhiên, điểm yếu về kinh nghiệm đã khiến Del Potro đánh mất khá nhiều lợi thế. Từ những cú giao bóng hai lỗi (6-1) cho tới những pha tự đánh hỏng (40-29) đã khiến anh nhận trận thua thứ 6 trước đối thủ đàn anh.

Giới chuyên môn đánh giá rằng Federer là tay vợt có những tính toán về chiến thuật cũng như khả năng phân phối sức hợp lý, điều ấy quả không sai. Việc Federer “bỏ” set thứ ba, để dồn sức cho thời điểm sau của trận bán kết hôm qua là một ví dụ. Ở hai set đấu cuối, anh hoàn toàn chiếm thế chủ động trước đối thủ đàn em. Chiến thắng này tiếp tục khẳng định rằng Federer hiếm khi bị loại, nếu như anh đã vào đến bán kết của một giải Grand Slam. Thực tế, trong 20 lần lọt vào bán kết Grand Slam, thì Federer chỉ có đúng một lần bị loại tại Australia mở rộng 2005. Con số 19 lần lọt vào chung kết Grand Slam đã ngang bằng với kỷ lục của huyền thoại Ivan Lendl. Anh cũng đang đứng trước thời cơ quân bình kỷ lục 14 danh hiệu Grand Slam của Pete Sampras.

Trong ngày hôm qua, bộ đôi người Tây Ban Nha Medina Garrigues/Ruano Pascual đã lên ngôi ở nội dung đôi nữ với chiến thắng dễ dàng 6-1, 6-1 trước cặp Azarenka/Vesnina. Còn Huber/Bob Bryan của Mỹ vô địch đôi nam nữ sau khi vất vả thắng King/Melo 5-7, 7-6 (5), 1-0 (10-7).

Các trận hôm qua:

Bán kết đơn nam:

Federer (2) - Del Potro (5) 3-6, 7-6 (2), 2-6, 6-1, 6-4

Gonzalez (12) - Soderling (23) 3-6, 5-7, 7-5, 6-4, 4-6

Chung kết đôi nữ:

Medina Garrigues/Ruano Pascual – Azarenka/Vesnina 6-1, 6-1

Chung kết đôi nam/nữ:

Liezel Huber/Bob Bryan – Vania King/Melo 5-7, 7-6 (5), 1-0 (10-7)

Chung kết đơn nữ tối thứ bảy:

Dinara Safina - Svetlana Kuznetsova