Ferguson: “Anh không thể vô địch World Cup 2010”

Lý do chính mà ông Ferguson đưa ra là Anh có quá ít tuyển thủ tầm cỡ quốc tế so với Brazil thông qua sự từng trải kinh nghiệm thi đấu Champions League đỉnh cao của bóng đá thế giới. Cụ thể, mùa rồi Brazil có đến 103 cầu thủ đá giải này so với Anh chỉ khoảng 15 người. Thậm chí cầu thủ Scotland còn dự Champions League (ở cả Scotland lẫn Anh) nhiều hơn cả cầu thủ Anh.

Từ đó, ông Ferguson đánh giá: “Hiện tại, tôi chưa thấy đội nào có thể vượt qua đội Brazil được. Họ có quá nhiều cầu thủ lớn nên nhiều khả năng sẽ lại nâng kỷ lục lên sáu lần chiếm chức vô địch thế giới”.

Ông Ferguson nói sự thật mất lòng với dân Anh. Ảnh: FA

Ông Ferguson còn làm người Anh thêm lo lắng khi nhắc đến một số trụ cột chấn thương kéo dài như Gerrard, Ferdinand, Lampard và bộ khung của đội Anh sẽ yếu đi. Cũng chính vì thế mà trận giao hữu tại Qatar với Brazil đã phải miễn cưỡng đôn Rooney lên làm đội trưởng và đội hình thiếu hụt ấy đã thua 0-1.

Ferguson phân tích rằng không thể để Rooney nhận chiếc băng đội trưởng vì quá trẻ - 24 tuổi, lại là một tiền đạo nên không phù hợp với vai trò thủ lĩnh.

Với sự thật mất lòng trên, hy vọng sẽ giúp người Anh tỉnh ngộ sau chiến tích sớm lọt vào vòng chung kết, thay vì ghét ông Ferguson làm ở Anh nhưng không tin bóng đá Anh.

HUY KHANH