Ferguson: "Mourinho chỉ là kẻ ăn may"

Lần đấu trí đầu tiên giữa Ferguson với Mourinho diễn ra cách đây 5 năm, tại Champions League mùa 2003-2004. Đến giờ, đó vẫn là một kỷ niệm cay đắng với HLV lão làng người Scotland.

Ở trận lượt về vòng 1/8 trên sân Old Trafford mùa đó, MU áp đảo về mọi mặt, có bàn dẫn trước, nhưng lại để Costinha gỡ hòa 1-1 cho Porto của Mourinho ở phút bù giờ. Kết quả lẽ ra đã khác, nếu trọng tài không mắc lỗi nhận định, từ chối công nhận một bàn thắng hợp lệ mười mươi của Scholes. Sau hai lượt, MU thua 2-3 và bị loại, còn Porto thì tiến thẳng một lèo đến ngôi vô địch.

Những gì diễn ra tại Old Trafford 5 năm trước là cơ sở để Ferguson khởi động màn "tâm lý chiến" trước trận lượt về với Inter tối 11/3 này. Ông cho rằng khi trở lại Old Trafford lần này, vận may sẽ không mỉm cười với Mourinho nữa: "Jose nổi lên sau khi cùng Porto vô địch Champions League. Nhưng anh ấy đã gặp may khi loại MU ở vòng 1/8. Còn lần này, Mourinho sẽ không có được may mắn ấy".

"Mourinho luôn biết cách hướng sự chú ý về bản thân và có những cách đối phó tuyệt vời trước sự soi mói của truyền thông. Nhưng giữa tuần này, khi các cầu thủ Inter bước ra thảm cỏ sân Old Trafford, những chiêu bài của Mourinho sẽ vô ích. Anh ta sẽ không thể làm gì được. Tôi dám chắc về điều đó, MU sẽ thắng và đi tiếp", Ferguson tuyên bố.

Tuy nhiên, HLV người Scotland cũng ý thức được sự nguy hiểm từ đối thủ: "Rất có thể trận đấu sẽ phải giải quyết bằng loạt luân lưu, bởi Inter của Mourinho có thừa sự chai lỳ về tâm lý để hướng đến một kết quả hòa không bàn thắng và trông chờ vào vận may trên chấm 11 mét. Nhưng MU cũng có thành tích tốt mỗi khi phải bước vào loạt đá lâu lưu. Hơn nữa, trận hòa 0-0 trên sân khách ở lượt đi cũng đem lại lợi thế lớn để chúng tôi đi tiếp vào tứ kết".