Ferrari bẻ luật giúp Alonso chặn Vettel

Alonso nuôi hy vọng lật đổ Vettel ở chặng đua cuối cùng tại Brazil.

Một kịch bản khôn khéo đã được Ferrari áp dụng ở vòng đua chính chặng Austin, đó là họ để tay đua Felipe Massa mắc lỗi khởi động và chấp nhận bị trừ 5 bậc. Đổi lại, đồng đội của anh là Alonso được đôn lên vị trí thứ 7 thay vì là vị trí thứ 9 sau vòng chạy thử.

Quyết định này của Ferrari đã mang lại hiệu quả khi Alonso kết thúc 56 vòng ở đường đua Circuit of the Americas tại Austin, Texas, bằng một vị trí trong tốp 3. May mắn cho Alonso là tay đua Mark Webber của đội Red Bull phải bỏ cuộc sau vòng 17 và kết quả này đã đưa anh lên vị trí thứ 3. Thậm chí, một lần vào pit stop chậm cũng không chấm dứt hy vọng của Alonso khi tay đua Lewis Hamilton đã vượt qua Sebastian Vettel ở vòng 42 và giành vô địch sau đó.

Alonso có kết quả thi đấu phân hạng không tốt khi về đích với thời gian 1 phút 37 giây 300 và chỉ đứng thứ 9. Tuy nhiên, anh được đôn lên một bậc nhờ tay đua Romain Grosjean (Lotus) bị phạt trừ xuất phát 5 bậc vì thay hộp số sau buổi tập thứ ba. Chiến thuật của Ferrari giúp anh nhảy thêm một bậc nữa và cuối cùng xuất phát ở vị trí số 7.

Việc Vettel không thể về nhất giúp tay đua người Tây Ban Nha tiếp tục bám sát đối thủ của anh với 3 điểm ít hơn sau chặng US Grand Prix và 13 điểm trên bảng xếp hạng chung cuộc. Vettel hiện có 273 điểm, Alonso 260, trong khi Kimi Raikkonen đứng thứ 3 mới chỉ có 206 điểm. Cơ hội vẫn nằm trong tay quái xế người Đức khi chỉ cần kết thúc chặng đua tại Brazil vào cuối tuần này bằng một vị trí trong tốp 4 là Vettel sẽ giành chức vô địch thế giới lần thứ ba liên tiếp.

Theo Anh Hào (VNE)