FIFA bất bình Singapore ‘thả’ trùm cá cược Dan Tang

Lập tức FIFA đã thực sự nổi giận và cảnh báo mối nguy hiểm khó lường khi tay trùm này được trả tự do và Singapre sẽ khó đạt hiệu quả cuộc chiến chống mafia bóng đá này.

Mẻ lưới để giăng bắt Dan Tang công lớn thuộc về cảnh sát quốc tế (Interpol) do FIFA đề nghị hỗ trợ để hoạt động điều tra trên toàn cầu. Sau thời gian rất dài theo dõi, Interpol phối hợp các công ty xử lý cá cược cùng đội ngũ chuyên gia giàu chuyên môn mới tóm được tay trùm Dan Tang - người dùng vòi bạch tuộc thao túng các trận World Cup, Champions League và các trận giao hữu quốc tế cấp đội tuyển… Sau khi biết tay trùm này được trả tự do, FIFA cảm thấy thất vọng vì trước đây Singapore khẩn cầu sự can thiệp của FIFA vào chuyện này rất mạnh và quyết liệt. Tuy nhiên, khi FIFA nhọc công bắt được “cá mập lớn” thì Singapore tại trừng trị quá nhẹ. FIFA còn cảnh báo trả tự do cho Dan Tang sớm là mối nguy hiểm cho xã hội, làm rối loạn nhiều thứ, kể cả thị trường cá cược thể thao hợp pháp của đảo quốc này.

DUY ÂN