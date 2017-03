FIFA cấm vận bóng đá Iraq

FIFA đã cho phía Iraq 72 giờ để xem xét phục hồi IFA nhưng không được hưởng ứng. Vì thế, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới đã chính thức tuyên bố các CLB và đội tuyển quốc gia Iraq sẽ không được tham gia bất kỳ trận đấu quốc tế nào. Án kỷ luật này có hiệu lực ngay tức khắc. Đội tuyển nữ U-16 Iraq bị cấm tham dự giải đấu U-16 châu Á tại Jordan khai mạc ngày 22-11.

Như vậy, một lần nữa FIFA kỷ luật nặng bóng đá Iraq sau khi từng phạt tương tự cách đây 18 tháng do chính quyền Iraq đã can thiệp nghiêm trọng đến LĐBĐ quốc gia. Nhưng lần này FIFA sẽ không dễ dãi hủy án. Án kỷ luật lần trước chỉ kéo dài có ba ngày do phía Iraq sớm khắc phục hậu quả.

QUỐC TRÍ