Fiorentina – Roma: Địa ngục Franchi

Thất bại 1-3 đầy bất ngờ trước Udinese ở vòng đấu trước đã khiến cho Fiorentina đánh rơi cơ hội vượt mặt Genoa (đội để thua 0-1 trước Lazio) trên bảng xếp hạng. Trận thua đó cũng gián tiếp tạo cơ hội cho Roma sống dậy tham vọng giành vé dự Champions League. Việc chỉ còn hơn kém nhau 3 điểm trên bảng xếp hạng sẽ khiến cho cuộc chiến tại Artemio Franchi hứa hẹn sẽ diễn ra đầy kịch tính.

Lịch thi đấu vòng 33 Thứ Bẩy ngày 25/4 23h00: Chievo - Udinese Chủ Nhật ngày 26/4 1h30: Fiorentina - Roma 20h00 Milan - Palermo Bologna - Genoa Lazio - Atalanta Lecce - Catania Reggina - Juventus Sampdoria - Cagliari Torino - Siena Thứ Hai ngày 27/4 1h30: Napoli - Inter

Mùa này Fiorenina từng để thua trước 4 đội bóng mạnh tại Serie A là Juventus, Milan, Inter và Roma. Tuy vậy đội quân của Prandelli vẫn đứng ở vị trí thứ 5 khi họ biết tận thu điểm số từ những đội bóng nhỏ. 55 điểm từ 32 trận đấu không phải là một kết quả tồi trong bối cảnh Viola liên tục mất các trụ cột vì chấn thương. Chỉ kém đội đứng thứ 4 là Genoa 2 điểm giúp cho đội bóng áo tím tràn trề cơ hội giành vé dự Champions League.

Trái với sự ổn định của Fiorentina, Roma lại thể hiện một phong độ thất thường ở mùa bóng năm nay. Đã có những thời điểm họ bị đẩy xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Dù đã chơi rất cố gắng trong thời gian qua nhưng những nỗ lực của Giallorrosi chỉ mang đến cho họ vị trí thứ 6.

May mắn cho Roma là trong khi họ có được 3 điểm quý giá trước Bologna từ chiến thắng chật vật 3-2 thì Genoa và Fiorentina cùng gục ngã. Kết quả ấy đưa họ tới gần hơi với vị trí thứ 4. Nhưng kém 5 điểm so với Genoa, cơ hội cạnh tranh Champions League của Roma trở nên mong manh khi Serie A chỉ còn 6 vòng đấu nữa là hạ màn.

Fio đã thắng tới 11/15 trận chơi trên sân nhà mùa này và chỉ để thua duy nhất 2 trận trước Palermo (0-2) và Atalanta (1-2). Do đó có thể hiểu sự tự tin mỗi khi dược chơi trên sân nhà Franchi . Dù trận đấu đêm nay họ thiếu hai trụ cột là Melo (treo giò) và Mutu (chấn thương) nhưng với nhiệm vụ buộc phải thắng The Viola sẽ cụ thể hóa lợi thế sân nhà bằng 1 chiến thắng, con đường để họ tiếp tục đến duy trì tham vọng. Trong khi đó, nếu Roma không muốn Franchi trở thành địa ngục chôn vùi hi vọng mong manh, họ không được phép thất bại tại sào huyệt của đối phương.

Đội hình dự kiến:

Fiorentina: Frey; Comotto, Dainelli, Gamberini, Pasqual; Semioli, Montolivo, Donadel, Kuzmanovic; Jovetic, Gilardino

Roma: Artur; Motta, Panucci, Riise, Tonetto; De Rossi, Pizarro; Taddei, Brighi, Baptista; Totti.

Dự đoán: 2-2