Gạch - Gỗ chưa đá nhưng đã nóng

Lượt đi Gạch chơi tiểu xảo nhưng “gãy” Trận lượt đi Gạch từng dùng tiểu xảo để gây khó khăn cho Gỗ trong trận đá lại bằng cách không chịu dùng màu áo xanh mà chọn đúng màu đỏ của HAGL. Thế là chỉ trong vòng buổi sáng ngày thi đấu, Gỗ phải ra chợ mua bộ áo xanh về rồi cắt hết logo giải lẫn logo nhà tài trợ của bộ áo chính ra để may vào. May mà mọi cái đều kịp để buổi chiều ra sân Gỗ có bộ áo không giống ai khi có cầu thủ mặc áo có logo nhà tài trợ chổng ngược lên, còn có cầu thủ thì áo phải dán số. May mà trong thế khó khăn ấy Gỗ lại có được một bàn thắng quý khiến Gạch đau vì “gậy ông đập lưng ông”. NH