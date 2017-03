“Với đội tuyển mình là game over ở vòng loại World Cup 2014 vốn quá tầm nhưng cách chơi đấy lại mở ra một game mới với nhiều hy vọng ông ạ! Diện mạo đấy làm người hâm mộ sướng dù là… game over! Đâu cần những cầu thủ giỏi sớm rời đội tuyển vì cái đầu bị bệnh nhưng các cầu thủ còn lại vẫn đá ra trò và vẫn khiến Qatar phải co cụm mệt mỏi đấy chứ…”.

Nghe anh bạn khen lấy khen để lại nghĩ đến một game mới mà thầy trò HLV Goetz sẽ chuẩn bị ở những sân chơi khác vừa tầm hơn.

Mỹ Đình hôm qua không phải là chảo lửa như bốn năm trước nhưng tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Falko Goetz thì vẫn nguyên vẹn.

Mỹ Đình hôm qua mang gánh nặng với một điệp vụ lội ngược dòng bất khả thi bởi cái thua 0-3 ở lượt đi dễ làm nhụt chí những đôi chân còn bận bịu với bốn vòng cuối V-League. Thế nhưng điều quan trọng là cái đầu của nhiều cầu thủ đã được giải tỏa áp lực lượt đi để chơi một thứ bóng đá cống hiến thay cho tư tưởng sợ thua thêm. Và khán đài Mỹ Đình đêm qua không đông nhưng ấm cúng vì những khán giả hết lòng với đội tuyển đã có được những phút giây hạnh phúc thực sự.

Xem thầy trò ông Goetz chơi bóng, không ai nghĩ họ từng chịu thua 0-3 ở lượt đi và rõ ràng lời khen của đối thủ hoàn toàn không mang tính xã giao.

Xem Qatar đêm qua nhiều người nói rằng họ không mạnh như bốn năm trước từng đến Việt Nam và đá như thế thì đừng mơ vào vòng chung kết như mục tiêu của chính họ.

Nhưng nhà chuyên môn nhìn Qatar lại nói rằng họ ăn quá đủ ở lượt đi nên cần gì phải căng ra cho lượt về khi mục tiêu còn rất dài và rất sâu. Thực chất thì Qatar đêm qua cũng mất rất nhiều với một mớ thẻ và có lúc phải chơi tiểu xảo để ngăn thầy trò HLV Goetz.

Nếu lấy Qatar làm thước đo để đánh giá chuyên môn của đội tuyển dưới triều đại Goetz thì chưa đủ. Nhưng nhìn vào thái độ tiếp cận trận đấu và tinh thần của các học trò HLV Goetz thì lại thấy họ “sáng” hơn rất nhiều. “Súng” phải chỉnh lại nhưng lối chơi và những pha phối hợp cùng tinh thần như thế thì đáng trân trọng.

Mừng vì đội tuyển vẫn chơi ra trò dù trước giải đã có nhiều cuộc rút lui đáng tiếc và đấy đã là thành công lớn.

Game over ở sân chơi World Cup nhưng đấy lại là bước chạy đà tốt sau những thay đổi ở đội tuyển.

NGUYỄN NGUYÊN