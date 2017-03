Gặp ai cũng là… núi

Khó quá, do được xếp hạng giống số 10 của Olympic nên Tiến Minh tránh được hàng loạt tay vợt xuất sắc thế giới trong đó có Lin Dan, Chong Wei, Hidayat. Gặp được đối thủ nhẹ hơn thì lại bi quan bảo kỵ rơ. Suy nghĩ kiểu này thì thật khó quá. Thua người thì tìm mọi cách rèn luyện tích cực, tầm sư học đạo nhiều hơn nữa để vươn lên chứ tìm nguyên nhân trước để khi thua mà đổ lỗi thì khó mà tiến. Chuyện này có không chỉ trong cầu lông mà nó bao trùm cả trong các môn thể thao khác. Gặp đối thủ mạnh hơn thì coi như thua từ trong tư tưởng, gặp kẻ yếu hơn thì cũng nại lý do để có thua thì thua… chính đáng do kỵ rơ thì khó thể tiến bộ được.

Tiến Minh liệu có vượt qua được những trở lực tại Olympic London? Ảnh: XUÂN HUY

Nên nhớ rằng trước đây để trở thành tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei cũng từng kỵ rơ với Tiến Minh. Thế nhưng sau một thời gian khổ luyện, Chong Wei đã vượt qua và nắm giữ ngôi số 1 thế giới thời gian rất dài và đến nay thì Tiến Minh không có cửa trước Chong Wei.

TẤN PHƯỚC