Gặp AS Roma, U-19 Việt Nam đá kiểu gì?

Thực chất cách chơi của U-19 Việt Nam rất giống với lối đá nhỏ, nhanh và phối hợp kỹ thuật của Arsenal bởi họ được đào tạo theo công nghệ lò đào tạo này.

Lối chơi là thế nhưng cách vận hành còn tùy thuộc vào đối thủ U-19 AS Roma. Qua băng ghi hình, đội bóng đến từ Ý này có lối chơi rất thoáng. Trong mọi trường hợp, cầu thủ luôn ý thức việc giữ cự ly đội hình khi triển khai bóng. Ngoài ra, các cầu thủ lò AS Roma cũng được tập trung với nhau từ nhỏ nên rất ăn ý và hiểu nhau. Điều này khác hẳn với các cầu thủ U-19 Úc (từng thua U-19 Việt Nam) có quá ít thời gian thi đấu và tập luyện bên nhau. U-19 AS Roma thi đấu hiệu quả với những pha chuyền dài. Đội có hai tiền vệ cánh hoạt động rất năng nổ và còn thường xuyên bó vào hỗ trợ cho hai tiền đạo khi bóng tiếp cận vùng cấm đối phương.

Cuộc chạm trán giữa đại diện trẻ Việt Nam và đại diện của Ý chắc chắn có sự khác biệt lớn về lối chơi khi một bên nặng chất kỹ thuật để bù cho sự thua kém về thể hình, còn một bên thì có nét đặc trưng của bóng đá châu Âu và dùng sức nhiều.

TẤN PHƯỚC