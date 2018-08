Giải này, U-19 Việt Nam đã đánh bại chủ nhà Bahrain để lấy suất dự World Cup U-20.



U-19 Bahrain hai năm trước giờ là nòng cốt của Olympic Bahrain gặp Olympic Việt Nam. Họ đoạt vé vớt nhưng lại là đội có khả năng ghi bàn rất tốt. Ngoài trận thua trắng Hàn Quốc 0-6 ở bảng E, hai trận còn lại họ ghi đến năm bàn.

Không còn phải đoán già đoán non gì nữa về đối thủ của Việt Nam chiều nay. Một đội bóng mà thành phần đa số là lực lượng hai năm trước trong trận tứ kết với U-19 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt. Trận đấy Bahrain đã thua vì ít mưu mẹo khi chơi đôi công và để thua bàn duy nhất ở phút 72 do công của cầu thủ Trần Thành U-19 Việt Nam thực hiện.

Gặp lại nhau, Việt Nam hoàn toàn có thể thắng được bằng một lối chơi sòng phẳng nhưng cái chính là phải cải thiện hơn về mặt tận dụng cơ hội ghi bàn.

Trước trận đấu này lại nhớ đến ông Tuấn “con” từng dẫn dắt U-19 Việt Nam với thế hệ Quang Hải, Tiến Dũng, Đức Chinh… chơi một thứ bóng đá thực dụng tạo dấu ấn cho U-19 Việt Nam loại U-19 Bahrain để lấy vé dự World Cup U-20.

Giờ thì thế hệ đấy đang hướng về kỳ tích mới ở Asiad. Mặt trận mà bóng đá Việt Nam chưa bao giờ lọt vào đến tứ kết.