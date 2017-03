Gãy điền kinh nhưng có vàng bơi lội

Tuy nhiên, trước rào cản quá lớn là VĐV đến từ Iran Bagheri với thành tích 10,89 m, Luận chỉ giành được HCB với thành tích 10,05 m. Cùng dự tranh nội dung này, Hoàng Phương Dư chỉ đạt thành tích 7,75 m, xếp 11/15 VĐV.

Tại hố nhảy xa, tương tự, Nguyễn Anh Tuấn (F11) cũng thi đấu không thành công khi anh chỉ đạt 5,33 m, giành HCĐ khi để thua HCB Punthong (Thái Lan) với 5,38 m. HCV nội dung này thuộc về kỷ lục gia châu Á Li Duan (Trung Quốc) với 5,96 m.

Thanh Tùng với chiếc HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam. Ảnh: QUANG THẮNG

Không đoạt vàng điền kinh nhưng thể thao Việt Nam nhận tin vui từ chức vô địch của Võ Thanh Tùng ở môn bơi lội. Được xếp loại thương tật S5, Tùng dự tranh cự ly 50 m tự do với các đối thủ Thái Lan, Malaysia và Hong Kong. Trong một chiều thật sung sức, kình ngư 25 tuổi Việt Nam đã xuất sắc vượt qua hai đối thủ Siga Jamery, Kaewkham giành HCV với thành tích 35”56. Thông số của Tùng tiếp cận rất gần với kỷ lục châu Á (34”65) do He Junquan (Trung Quốc) thiết lập tại Bắc Kinh 2008. Với chiếc HCV đầu tiên đem về cho đoàn Việt Nam, Tùng đã được Trưởng đoàn Vũ Thế Phiệt thưởng nóng ngay tại Trung tâm Thể thao dưới nước Aoti.

Ngày thi đấu hôm nay (15-12), đoàn Việt Nam chắc chắn có thêm huy chương khi Phạm Đức Trung giành quyền dự chung kết môn cầu lông gặp Dwiyoko (Indonesia). Ở vòng ngoài, Đức Trung đã xuất sắc vượt qua các đối thủ Raghuram (Indonesia), Huang (Hong Kong), Loi Ly (Malaysia) cùng tỉ số 2-0 với những ván thắng rất cách biệt.

Ở môn bơi lội, Nguyễn Thị Sa Ri (S6) tranh chung kết 200 m hỗn hợp; Đặng Văn Công (S8), Nguyễn Đức Thiện (S7) dự chung kết 100 m ngửa; Võ Huỳnh Anh Khoa (S9) thi đấu chung kết 100 m bướm; Võ Thanh Tùng (S5) tranh tài 50 m bướm hứa hẹn sẽ có thêm huy chương.

MINH QUANG