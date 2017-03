Ghi điểm vàng, Trọng Cường giành HCV châu Á

May mắn có người anh biệt danh “độc cô cầu bại” Nguyễn Văn Hùng làm “quân xanh”, Cường càng đấu càng chứng tỏ bản lĩnh mỗi khi lãnh trọng trách đánh hạng cân nặng. Mới cách đây vài tháng tại Indonesia, Trọng Cường còn khóc tức tưởi khi bị trọng tài “cướp” mất hy vọng lần thứ ba đăng quang chức vô địch SEA Games 26 thì hôm qua (11-5), trông Cường rất tự hào với chiến công mà anh đem về cho đoàn chủ nhà.

Lần này có lẽ vị thần may mắn đã luôn bên cạnh chàng trai quê hương Nông Cống. Tổng cộng tám võ sĩ dự tranh hạng -87 kg chia hai nhánh đấu. Giờ chót, đối thủ tứ kết Mohammed Kahla (Palestine) bỏ cuộc giúp Cường dễ dàng vào bán kết. Càng may mắn hơn khi Cường không mất giọt mồ hôi nào nhưng vẫn có mặt tại chung kết do hai đối thủ Adil Ashah (Pakistan) - Jabir Alali (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) đánh quá hăng dính chấn thương và cùng nhau bỏ cuộc.

Võ sĩ Trọng Cường chiến thắng giải châu Á và thắp lên hy vọng cho Taekwondo Việt Nam ở Olympic 2012. Ảnh: QUANG THẮNG

Gặp Baykuziyev trận tranh HCV, tưởng chừng thất bại đã rất gần khi bị đối thủ dẫn 4-3 và trận đấu chỉ đếm ngược từng giây. Trọng Cường xuất thần quân bình 4-4, rồi lạnh lùng ghi điểm vàng (tại hiệp phụ) giành chức vô địch trong tiếng hò reo vang dậy của khán giả nhà thi đấu Phú Thọ.

Sau ba ngày tranh tài, Taekwondo Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu đề ra với một HCV, một HCB của Doãn Thị Hương Giang cùng hai HCĐ của Lê Huỳnh Châu và Nguyễn Thanh Thảo.

Để chuẩn bị hành trình chinh phục Olympic London 2012, hai võ sĩ có suất chính thức Lê Huỳnh Châu và Chu Hoàng Diệu Linh sẽ tập huấn hai tháng tại xứ sở môn Taekwondo Hàn Quốc.

MINH QUANG