Giá vé xem trận chung kết của U19 Việt Nam tăng gấp 20 lần!

VFF tuyên bố đã bán hết vé. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Bên ngoài bức tường đổ của VFF, người hâm mộ vẫn ngóng chờ trong vô vọng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ba diễn biến mới nhất đang đẩy giá vé xem trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp Nutifood lên tới đỉnh điểm. Diễn biến thứ nhất là thắng lợi tưng bừng của U19 Việt Nam trước đối thủ Myanmar trong trận bán kết tối qua. Diễn biến thứ hai nằm ở tuyên bố hết vé của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và việc thị trường “chợ đen” ngừng bán vé ra ngoài. Diễn biến thứ ba là vụ sập tường ở bên ngoài Liên đoàn do người hâm mộ gây ra vào sáng nay.Cả ba diễn biến trên đã khiến mức giá xem trận chung kết được đẩy lên tới mức cao chưa từng có. Theo khảo sát của Vietnam+, một cặp vé khán đài C hoặc D hiện có giá từ 1,5 tới 2 triệu đồng. Những cặp vé xấu ở khán đài B có giá từ 2,5 tới 3 triệu đồng. Các vé ở vị trí đẹp tại khán đài B và A có giá không dưới 3 triệu đồng. Những vé VIP ở khán đài A đang được hỏi mua với giá 4 tới 5 triệu đồng.Nhưng hiện tại, mọi nguồn cung vé đã ngừng hoạt động. Nguồn VFF đã chính thức hết vé, nguồn “chợ đen” đã ngừng bán. Những cá nhân khác có sở hữu vé do quan hệ hoặc quen biết cũng đã hoàn tất việc bán vé và bắt đầu ngừng trao đổi.Những diễn biến trên cộng với việc nhu cầu tìm vé tăng cao đã tạo ra diễn biến ngược trên thị trường “chợ đen”. Các phe vé bắt đầu tìm cách thu mua ngược những tấm vé đã bán ra. Tại cổng sân Mỹ Đình trưa nay, những tấm vé khán đài B đang được tìm mua với mức giá từ 2,2 tới 2,5 triệu. Một số người hâm mộ cũng đề nghị bán vé vì được giá. Nhiều khả năng, các phe vé đang muốn gom vé lại chờ tới thời điểm trước trận đấu mới tung ra thị trường. Khi đó, người hâm mộ sẽ không còn lựa chọn và họ sẽ thoải mái đưa ra mức giá mình muốn.

Điều nghịch lý là mới hôm qua, người hâm mộ xếp hàng từ một giờ sáng tới 12 giờ trưa để mua bằng được vé. Hôm nay, họ lại đội nắng trước cửa sân vận động để bán bằng được chính tấm vé ấy.

Những diễn biến trên sẽ chỉ khiến giá vé tăng lên. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên nếu ngày mai, một đôi vé khán đài B ở vị trí xấu được giao với giá 5 triệu đồng./.