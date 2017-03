Giấc mơ ‘quái gở’ của tỉ phú Lào

Gã đàn ông trẻ tuổi ăn mặc bụi bặm ngồi nói chuyện say sưa về bóng đá dưới gầm sân vận động Champasak ít ai ngờ là một tỉ phú tính làm giàu nhờ mở học viện bóng đá… Ông bầu mới 32 tuổi người Lào có cái tên dài ngoằng Phonesavanh Khioulavong (gọi thân mật là Lui) chỉ mới bất chợt nhảy vào bóng đá khi bầu Hiển rút đội SHB Champasak lên thủ đô Vientian. Nhìn cái sân bóng to đùng sắp trở thành bãi hoang, Lui bàn với người em trai lấy tiền nhà đầu tư bóng đá.

“Bầu Đức, bầu Hiển làm được thì Lui làm được”

May mắn cho Lui đúng vào đầu mùa bóng này, bầu Hiển đưa đội đi nơi khác và thế là anh xin đầu tư cho CLB Champasak thế chân đá Lao-League. Ban đầu, Lui xin chuyển nhượng một vài cầu thủ của bầu Hiển rồi mời hai cầu thủ Việt Nam sang đầu quân gồm thủ môn Trường An (từng khoác áo ĐT Long An, An Giang), tiền vệ Xuân Hùng (Thanh Hóa).

Lui tâm sự anh tiếc cho TP Pakse (tỉnh Champasak) của mình lớn nhì nước Lào mà không có nổi một đội bóng nên gom quân chơi cho thỏa chí. Mỗi trận đấu của Champasak ở giải Lao-League, ông bầu Lui cho xe đi lòng vòng thành phố bắc loa kêu gọi cổ động viên đi ủng hộ cầu thủ. Trên sân bóng, khi thì Lui xắn tay… chỉ đạo cầu thủ, có lúc chạy lên khán đài ngồi với nhóm cổ động viên gõ trống inh ỏi khuấy động cầu trường.

Bầu Lui sung sướng bên các tài năng trẻ bóng đá Lào mà ông hy vọng sau này sẽ trở thành những cầu thủ giỏi. Ảnh: CCT





Thành phần học viên mà bầu Lui gầy dựng có cả cầu thủ Lào lẫn cầu thủ châu Phi. Ảnh: CCT

Những ngày nghỉ, Lui cho học sinh trung học của Champasak vào sân đá thoải mái, riêng anh đứng một góc quan sát thấy em nào có năng khiếu là đến tận nhà xin gia đình cho đầu tư đào tạo tăng cường lên đội lớn.

Lui thành thật tiết lộ anh bỏ tiền đầu tư bóng đá vì đam mê là chính và còn tính sang mùa bóng sau sẽ tài trợ thành lập thêm hai CLB nữa cho bóng đá Lào xôm tụ hơn. Vị chi ở mỗi mùa bóng, bầu Lui đầu tư cho một CLB là hơn 15 tỉ kíp (tương đương 35 tỉ VND), ba đội mất hơn 100 tỉ đồng.

Lui nheo nheo mắt tinh nghịch: “Hai năm nay tôi theo dõi Lao-League, biết đội Attapeu HA Gia Lai của bầu Đức vô địch, đội SHB Champasak của bầu Hiển xếp hạng ba, nghĩ hoài mà… thèm. Hai ông bầu bóng đá người Việt thành công trên đất nước mình thì tại sao mình không làm? Tôi cứ thường tự nhủ thầm: Bầu Đức, bầu Hiển làm được thì bầu Lui sẽ làm được”.

Thế nhưng Lui không chỉ dừng lại ở việc khai sinh ra các CLB đá giải trong nước mà còn mơ mộng thành lập học viện bóng đá, mời chuyên gia của Liberia sang huấn luyện rồi xuất khẩu cầu thủ đi chơi bóng ở trời Âu.

Từ nỗi buồn đá đâu thua đó…

Lui kể mình và cậu em trai từng có tên trong đội tuyển bóng đá Lào sau một thời gian dài đá đâu… thua đó, anh treo giày rồi đi học đại học vẫn ấp ủ một giấc mơ cho ra đời học viện bóng đá. Lui từng theo học ĐH Kinh tế ở Đà Nẵng năm năm nên vốn tiếng Việt cũng kha khá. Anh nói với cái kiểu làm bóng đá cầm chừng theo kiểu Lào sẽ chẳng bao giờ đội tuyển quốc gia của mình theo kịp các nước Đông Nam Á. Cho nên Lui muốn chạy đua thật nhanh cho bằng người ta thì chỉ còn cách mở học viện đào tạo cầu thủ trẻ, ban đầu chủ yếu là… châu Phi xen lẫn một số lứa trẻ Lào để học hỏi.

Lui say sưa nói về giấc mơ của mình: “Bóng đá Lào thời điểm này rất khó phát triển và cần một khoảng thời gian rất dài, bởi tôi hiểu đặc tính của các nhà làm bóng đá Lào chưa sẵn sàng cho một cuộc cải cách sâu rộng. Cho nên tôi tự làm theo cách của mình, có thể không giống ai nhưng cái chính là tôi được sống và thở trong không khí của bóng đá”.

Suốt ba tháng trời cặm cụi liên hệ với các đầu mối ở Liberia, Ghana… bầu Lui đã tuyển 32 cầu thủ trẻ da màu tuổi từ 15 đến 17 về ăn tập ngay tại sân Champasak. Lui có thói quen mỗi ngày sau giờ làm việc lại xách giày ra sân tập đá chung với cầu thủ ở CLB hoặc đơn giản đứng hàng giờ say sưa xem lứa trẻ của học viện chơi bóng. Mỗi khi cao hứng, Lui lại chia hai đội hình ra đấu đối kháng và thưởng lớn cho đội đá hay, thắng đẹp.