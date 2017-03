Giải bơi các nhóm tuổi ĐNÁ: Duy Khôi, Phương Trâm cùng phá 4 kỷ lục

Ở cự ly 400 m hỗn hợp (-18 tuổi) sở trường của các kình ngư Việt Nam, Duy Khôi tỏ ra vượt trội so với các đối thủ đến từ Singapore, Malaysia, Indonesia khi cùng với Quang Nhật chia nhau hai vị trí nhất, nhì. Với thành tích 4’27”53, Duy Khôi phá sâu kỷ lục cũ 4’30”65. Bằng sự nỗ lực tuyệt vời ở 50 m cuối, Quang Nhật xuất thần vượt mặt Fhang Der (Malaysia) đoạt chiếc HCB trong tích tắc.

Cự ly 200 m ngửa, Trần Duy Khôi xuất sắc đoạt HCV đồng thời nâng tầm mức kỷ lục mới lên 2’03”57.

Sau ngày đầu giành hai HCV cá nhân, hôm qua (5-12) Nguyễn Diệp Phương Trâm (14-15 tuổi) tiếp tục khiến đường đua xanh Đà Nẵng dậy sóng khi em liên tiếp đoạt thêm ba HCV các cự ly 200 m tự do, 50 m bướm, 400 m hỗn hợp. Với thành tích 2’00”91 nội dung 200 m tự do và 4’49”13 nội dung 400 m hỗn hợp, Phương Trâm xuất sắc thiết lập hai kỷ lục lứa tuổi Đông Nam Á mới.

Ngoài năm chức vô địch do Duy Khôi và Phương Trâm lập công, các kình ngư Phạm Thành Bảo (100 m ếch, 14-15 tuổi), Nguyễn Huy Hoàng (200 m tự do, 1.500 m tự do), Nguyễn Hữu Kim Sơn (400 m hỗn hợp, -13 tuổi), Huỳnh Mẫn Đạt (400 m hỗn hợp, 14-15 tuổi) còn giành thêm năm HCV về cho đoàn bơi Việt Nam.

Đoạt tổng cộng 21 HCV, 14 HCV, 14 HCB, đoàn Việt Nam tạm xếp hạng nhì sau Singapore. Qua hai ngày tranh tài, các kình ngư thiết lập tổng cộng 31 kỷ lục lứa tuổi Đông Nam Á mới.