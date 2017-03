Giải bơi lội trẻ VĐQG 2012: Duy Khôi lại phá kỷ lục

Hai nữ kình ngư Kim Tuyến (TP.HCM) và Kiều Oanh (Quảng Ninh) cùng xô ngã KLLT 50 m bướm nhưng kỷ lục ghi nhận cho Kim Tuyến khi giành HCV (29”12). Ngoài ra, Kim Tuyến và đồng đội còn phá vỡ KLLT 400 m tự do tiếp sức nữ (4’13”05).

Ở cự ly 200 m hỗn hợp, Kim Tuyến (HCB 2’25”77) cùng cho ra đời KLLT với Việt Trinh (Quảng Bình) giành HCV (2’24”00). Việt Trinh còn lập kỷ lục thứ hai cự ly 100 m ếch nữ (1’14”16).

Kình ngư nhí Hồng Cẩm 10 tuổi (Long An) xô ngã bốn KLLT 100 m tự do, 200 m hỗn hợp, 50 m bướm, 100 m ếch. Lứa tuổi U-10 nam, đồng hương Mẫn Đạt ghi hai KLLT 50 m bướm và 100 m tự do.

Sau hai ngày tranh tài, giải có 14 KLLT (hai kỷ lục tiếp sức) với ngôi đầu là cuộc cạnh tranh của Long An (11 HCV; 12 HCB; bảy HCĐ) và TP.HCM (11 HCV; tám HCB; tám HCĐ).

MQ