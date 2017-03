Giải bơi lội trẻ VĐQG 2012: Thu hoạch thêm bảy kỷ lục

Đáng kể là cự ly 1.500 m tự do nữ, có đến ba VĐV cùng phá kỷ lục (Ngọc Yến, Ngọc Trâm, Lê Thị Mỹ Thảo) nhưng với thành tích tốt nhất (17’52”32), Mỹ Thảo của Bình Phước được ghi nhận là người nắm giữ kỷ lục mới.

Nhóm tuổi U-10, hai VĐV Long An l Huỳnh Mẫn Đạt, Trần Thị Cẩm Hồng tiếp tục phong độ tốt đã phá hai kỷ lục lứa tuổi ở cự ly 50 m tự do nam và 200 tự do nữ. Ngoài ra, Cẩm Hồng còn giành thêm ngôi vô địch 50 m ngửa nữ góp phần đưa đoàn Long An (23 HCV;16 HCB; 16 HCĐ) vượt đoàn TP.HCM (21 HCV; tám HCB; 18 HCĐ) trên bảng tổng sắp huy chương.

MQ