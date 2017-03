Giải bơi VĐTG 2015: Đâu chỉ mình Ánh Viên

Đây cũng là lần đầu tiên bơi lội Việt Nam dự tranh với lực lượng VĐV đông nhất bao gồm Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi, Lâm Quang Nhật và cả tay bơi Việt kiều Lê Nguyễn Paul.

Sau nhiều năm sử dụng suất đặc cách của Hiệp hội Thể thao Dưới nước Thế giới (FINA), bơi lội Việt Nam đến Kazan lần này đều bằng “cửa chính”. Ở ngày ra quân đầu tiên (2-8), Ánh Viên thể hiện phong độ tốt nhất khi dừng bước ở vòng bán kết 200 m hỗn hợp nữ. Hôm nay (4-8), Ánh Viên sẽ bước vào tranh tài vòng loại 200 m tự do nữ quy tụ 64 VĐV có sự tham gia của kỷ lục gia trẻ thế giới Shen Duo (Trung Quốc, 1’56”12).

Trong khi thành tích của Ánh Viên ngày càng được cải thiện thì Hoàng Quý Phước lại thụt lùi so với chính mình. Tại vòng loại 200 m tự do nam tranh tài hôm qua (3-8), Phước chỉ đạt 1’54”31 (thua người dẫn đầu 8”31) xếp hạng 63/79 VĐV. Thành tích này kém xa kỷ lục SEA Games 1’48”96 do chính anh thiết lập hồi tháng 6. Ở cự ly 100 m ngửa nam, Lê Nguyễn Paul 56”95 xếp hạng 43/65 tại vòng loại. Ngày 7-8 tới, kình ngư Việt kiều còn tranh tài 50 m ngửa nam.

Tại giải vô địch thế giới lần này, Quý Phước còn dự tranh hai cự ly 100 m tự do (ngày 5-8) và 100 m bướm nam so tài vào ngày 7-8.

Cũng trong ngày thi đấu 5-8, kình ngư 17 tuổi Trần Duy Khôi sẽ bước vào đợt vòng loại thứ 2/5 cự ly 200 m hỗn hợp nam. Thông số tốt nhất của kình ngư TP.HCM hiện là 2’04”07 nhưng nếu không cải thiện được thành tích này, Khôi khó lọt vào tốp 16 VĐV tranh tài vòng bán kết. Ngoài cự ly 200 m hỗn hợp, Duy Khôi còn dự tranh 400 m hỗn hợp nam vào ngày 9-8.

Có mặt tại Kazan từ rất sớm nhưng đến ngày 8-8, kình ngư Lâm Quang Nhật mới thi đấu vòng loại 1.500 m tự do nam. Thành tích tốt nhất 15’31”03 giúp Nhật có mặt ở đợt vòng loại thứ 2/5. Kỷ lục thế giới cự ly này là 14’31”02 do Sun Yang (Trung Quốc) nắm giữ.

