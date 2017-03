Giải bơi vô địch Các nhóm tuổi 2016: TP.HCM giành thêm 13 chức vô địch

Trong ngày thi đấu này, ban tổ chức ghi nhận thêm bảy kỷ lục. Đáng chú ý là cự ly 200 m tự do nữ, Nguyễn Diệp Phương Trâm xô ngã kỷ lục của đàn chị Ánh Viên, tạo nên thành tích mới 2’06”88. Ngoài ra, Phương Trâm còn giành thêm hai chức vô địch cự ly 50 m bướm (29”02) và 200 m ngửa (2’24”05), cùng hai chiếc HCV tiếp sức 4x100 m hỗn hợp nữ; 4x100 m hỗn hợp nam-nữ.

Ở lứa tuổi 13, kình ngư khác của TP.HCM là Lê Hoàng Minh An thiết lập kỷ lục cự ly 100 m ếch với thành tích 1’10”76. Ngoài ra, các tài năng trẻ Trần Trí Tài (200 m ngửa, 50 m bướm), Trần Ngọc Thi (50 m bướm, 200 m tự do), Trần Trí Tân (200 m tự do), Vũ Thị Phương Anh, Lê Hoàng Minh An (100 m ếch nam, nữ) cùng góp công đưa bơi lội TP.HCM giành tổng cộng 23 HCV, 13 HCB, 16 HCĐ dẫn đầu toàn đoàn.