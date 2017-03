Giải bơi vô địch quốc gia 2011: “Công nghệ” lấy vàng

Ban tổ chức lý giải điều lệ vẫn không có gì thay đổi nên các địa phương tiếp tục vô tư trang phục công nghệ cao.

Sau hai ngày tranh tài, có bốn kỷ lục quốc gia mới bị các kình ngư Hoàng Quý Phước (100 m tự do), Nguyễn Thị Ánh Viên (200 m ngửa), Võ Thái Nguyên (400 m hỗn hợp) và Phạm Thành Nguyện (800 m tự do) xô ngã. Có nhiều điều tiếng xung quanh những kỷ lục quốc gia mới này nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, do ý thức được việc tranh tài tại SEA Games 26 (cấm dùng trang phục công nghệ cao) nên các tuyển thủ quốc gia không sử dụng trang phục này nữa.

Cụ thể, Quý Phước sau một ngày nêu kỷ lục mới 100 m tự do đã không dùng “quyền trợ giúp” nhưng vẫn giành hai HCV 50 m bướm và 400 m tự do tiếp sức. Phạm Thành Nguyện giành HCV 800 m tự do nam với 8’17”57, phá sâu kỷ lục cũ của Nguyễn Thanh Hải 8’19”63. Tương tự, Nguyễn Hữu Việt vẫn bảo vệ chức vô địch cự ly 100 m ếch nhưng thành tích 1’10”02 sa sút so với kỷ lục cũ 1’01”60 khiến giới chuyên môn lo ngại anh khó bảo vệ HCV SEA Games 26.

Xếp hạng tạm thời: Quân đội (4V; 5B; 2Đ), Đà Nẵng (4V; 2B; 2Đ), Quảng Bình (2V; 3B)…

MINH QUANG