Giải bóng bàn ĐH TDTT TQ 2010: Nữ TP.HCM vào chung kết

Nếu các tay vợt nam của Hà Nội vượt trội so với đối thủ đến từ Bộ Công an thì ở giải nữ, các cô gái TP.HCM cũng xuất sắc giành quyền vào tranh chung kết đồng đội nữ sau kết quả thắng Bộ Công an 3-0.

Lĩnh ấn tiên phong gặp Duy Hoàng trận đầu, Tấn Quỳnh không quá khó khi vượt qua đối thủ tỉ số 3-1, đưa Hà Nội dẫn trước 1-0. Sau đó, Nam Hải khuất phục Đức Hoàng liên tiếp ba ván trắng trước khi Văn Phong hạ gục Thái Quốc ở trận thứ ba, đưa Hà Nội vào chung kết với chiến thắng chung cuộc 3-0.

Các trận đấu giữa Quân đội và Hải Dương, bộ ba Quân đội Linh, Luân, Nam lần lượt đánh bại Duy, Ngọc, Thắng của Hải Dương, đi tiếp vào chung kết gặp ứng viên vô địch Hà Nội.

Ở giải nữ, với sự xuất sắc của các tay vợt chủ lực Mỹ Trang (ảnh), Xuân Hằng, Hồng Hạnh, đội TP.HCM đè bẹp các tay vợt Bộ Công an tỉ số chung cuộc 3-0, đi tiếp vào chung kết. Đối thủ của TP.HCM là các tay vợt Quân đội - đội đã đánh bại chủ nhà Tiền Giang 3-0.

M.QUANG