Giải bóng đá Công an - Cảnh sát ASEAN - Cúp Eximbank

Sau năm năm gián đoạn, giải bóng đá Công an - Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng sẽ trở lại do Công ty EEC phối hợp với Bộ Công an tổ chức từ ngày 15-8 đến 5-9 trên sân Thống Nhất.

Các cầu thủ là công an, cảnh sát của năm đội bóng gồm Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, Bộ An ninh Lào, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Cảnh sát Úc. Giới hâm mộ bóng đá sẽ gặp lại những gương mặt cũ xuất sắc của đội Công an Việt Nam như đội trưởng thủ môn Đặng Tuấn Điệp, Quốc Khánh, Huỳnh Điệp, Anh Dũng… cùng lứa trẻ là đội CAND vừa tham dự giải hạng nhì, do HLV Mai Trần Hải dẫn dắt. Nhà tài trợ và ban tổ chức giới thiệu Cúp vô địch Eximbank. Ảnh: EEC Năm đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm. Đội vô địch nhận giải thưởng 150 triệu đồng, đội hạng nhì 100 triệu đồng và đội hạng ba 60 triệu đồng. Ngoài ra còn có hai giải khuyến khích 30 triệu đồng/đội; giải cầu thủ xuất sắc (20 triệu đồng), thủ môn xuất sắc (10 triệu đồng) và vua phá lưới (10 triệu đồng). GH