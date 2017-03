Giải bóng đá hạng nhất: Chung kết sớm tại Long Xuyên

Xét về mặt tâm lý, Hà Nội thảnh thơi hơn khi HLV Hoàng Gia đưa đầy đủ tinh binh xuống Long Xuyên trong khi HV An Giang đá sân nhà nhưng thiệt người từ trận sẩy chân với Lâm Đồng.

Trong khi đó, ở cuối bảng có nhưng trận “chung kết ngược” rất đáng xem. TP.HCM làm khách trước đội cuối bảng Fico Tây Ninh. Một chuyến đi lành ít dữ nhiều. Fico Tây Ninh dù cuối bảng nhưng tinh thần đang lên sau chuỗi ba trận bất bại, còn TP.HCM đang mệt mỏi sau cú sốc thua thảm hại XSKT Cần Thơ 0-4 trên sân nhà.

Chiều nay còn có các cặp Đồng Nai - Than Quảng Ninh, Trẻ SHB Đà Nẵng - SQC Bình Định, XSKT Cần Thơ - QNK Quảng Nam.

Ngày mai (6-5), đáng chú ý nhất là trận ĐT Long An làm khách trước TDC Bình Dương. Khoảng cách vỏn vẹn hơn 4 điểm so với đối thủ không cho phép ĐT Long An của tân HLV Vital bước hụt, vì cũng đồng nghĩa vào nhóm rớt hạng. Còn lại là trận Trẻ BĐ Hà Nội - XSKT Lâm Đồng.

MQ