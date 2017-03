Giải bóng đá hạng nhất: Dồn toa với một suất thăng hạng

Với khoảng cách chỉ bằng một trận thắng, từ đội hạng 10 XSKT Lâm Đồng (25 điểm) đến đội á quân SQC Bình Định (28 điểm) đều có khả năng giành suất thăng hạng.

Không ai có thể ngờ rằng SQC Bình Định trong tình cảnh không thuyền trưởng lại chơi trên sân của QNK Quảng Nam nhưng lại thắng giòn giã đến vậy. Bốn bàn của Chibambo, Onyekachi, Công Mạnh và Quang Huy nhấn chìm nỗ lực của Annas David (Quảng Nam), để tạo nên trận thắng tưng bừng nhất giải cho đội bóng đất võ.

Chiến thắng giúp SQC Bình Định nhảy vọt từ vị trí thứ bảy lên chiếm ngôi nhì bảng của HV An Giang (27 điểm) - đội bóng vừa thua trận 0-1 trước ĐT Long An do sự yếu kém đến ngạc nhiên của trọng tài.

Cơ hội sẽ không đến tay SQC Bình Định nếu Than Quảng Ninh (27 điểm) trên sân nhà không “tắc tị” trước Fico Tây Ninh. Ở thế dựa lưng tường, Fico Tây Ninh phút chót đánh rơi chiến thắng nếu Minh Tuấn không kịp ghi bàn quân bình 1-1 cho chủ nhà.

Cùng thời điểm, bàn thắng muộn phút 80 của Soulemane giúp XSKT Cần Thơ vượt qua Đồng Nai 1-0. Kết quả đưa năm đối thủ XSKT Cần Thơ, Than Quảng Ninh, HV An Giang, Đồng Nai, ĐT Long An dồn toa khi có cùng 27 điểm nên việc phân định thứ hạng phải nhờ vào hiệu số bàn thắng bại.

Hà Nội (37 điểm) ở vị trí đầu bảng đã hòa không bàn thắng trước Trẻ SHB Đà Nẵng giúp đại diện sông Hàn 26 điểm bằng XSKT Lâm Đồng (đánh bại TDC Bình Dương 1-0) nhưng Trẻ SHB Đà Nẵng giành vị trí thứ tám, xếp trên Lâm Đồng nhờ chỉ số phụ.

Nhóm cuối, trận hòa 1-1 trước Trẻ Hà Nội (hạng 11, 23 điểm) giúp TP.HCM (17 điểm) đẩy vị trí nguy hiểm lại cho đối thủ bằng điểm: TDC Bình Dương.

Kém 6 điểm xếp chót bảng, ngày trở lại hạng nhì chỉ còn là vấn đề thời gian đối với Fico Tây Ninh!

MH