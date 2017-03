Giải bóng nữ VĐQG: Chủ nhà lên nhì bảng

Nỗ lực của đội hình hai bóng đá nữ Hà Nội không thể giúp họ chọc thủng lưới đối phương già dặn kinh nghiệm và trình độ đồng đều hơn.

Chiều nay, tuyển nữ TP.HCM đá trận thứ ba gặp Gang thép Thái Nguyên. Cả hai chỉ mới có một điểm và đây là một cuộc chiến căng thẳng có tính chất quyết định cho một suất vào tốp ba đội mạnh nhất giải.

Bảng xếp hạng: 1. Than Khoáng sản Việt Nam (2 trận, 6 điểm); 2. Phong Phú Hà Nam (3 trận, 6 điểm); 3. Hà Nội Tràng An 1 (2 trận, 6 điểm); 4. Gang thép Thái Nguyên (2 trận, 1 điểm); 5. TP.HCM (2 trận, 1 điểm); 6. Hà Nội Tràng An 2 (3 trận, 1 điểm).

