Giải điền kinh quốc tế TP.HCM 2012: Đìu hiu cảnh chợ chiều!

Trương Thanh Hằng với thành tích kém rất xa so với chính mình vẫn không khó giành HCV cự ly 800 m nữ (2’05”35 kém gần 5” so với kỷ lục của chính Hằng). Trong khi đó những cái tên được chú ý như Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Dương Văn Thái… lại không tham dự vì nhiều lý do khiến giải đấu bị “nhạt” đi không ít.

Chủ nhà thì như thế, danh sách khách mời cũng rất ít những tên tuổi lớn ở đấu trường Đông Nam Á. Hiếm hoi có cái tên Budiarti Rini (người từng vượt mặt Nguyễn Thị Phương bị té trước mức đến) của Indonesia tham dự cự ly 3.000 m vượt chướng ngại vật và “phá lệ” dự tranh luôn cự ly chạy 800 m cùng Trương Thanh Hằng và bất ngờ giành HCĐ.

Cùng cảnh kiếm thêm thành tích, Erawati Dedeh (thành tích 13”46) vừa hoàn tất và giành HCV cự ly 100 m rào, 20 phút sau lại xuất hiện đợt chạy chung kết 200 m nữ. Và lạ ở chỗ Erawati thành tích 24”60 đã vượt luôn đương kim vô địch quốc gia Nguyễn Thị Thúy (Hà Nội) giành chức vô địch. Lý giải về sự kiện này, Vũ Thị Hương cho biết: “Một VĐV chuyên chạy rào thế mà lại thi đấu tốt hơn VĐV chơi sở trường ở cự ly chạy “trơn” thì là họ hay ít còn ta dở nhiều”.

Hai kỷ lục được thiết lập trong cảnh đìu hiu của điền kinh Việt Nam là cự ly đi bộ 10 km của Nguyễn Thành Ngưng (44’22”08 phá kỷ lục 45’47”51 của chính mình) và môn ném lao nữ của Bùi Thị Xuân (49,80 m, phá kỷ lục 48,86 m của Cà Thị Phỏng).

MINH QUANG