Giải điền kinh VĐQG 2013: Vũ Thị Hương suýt rơi “vàng”

Cự ly tiếp sức nữ lâu nay luôn được xem là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Hà Nội và An Giang. Nếu bộ tứ An Giang (đang giữ kỷ lục quốc gia 1’37”00) gồm Hương - Thắm - Yến - Mai Thị Phượng (vừa thay Lê Ngọc Phượng) rất toàn năng thì Hà Nội sở hữu những bước chạy thần tốc của bộ đôi Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Oanh.

Mặc dù An Giang đã tạo được khoảng cách vài bước chân so với Hà Nội ba lượt chạy đầu nhưng khi vào lượt chạy cuối, Vũ Thị Hương tỏ ra đuối và suýt chút nữa để Nguyễn Thị Oanh qua mặt tại đích đến. Cuộc so kè quyết liệt giữa hai ứng viên vì thế cũng cho ra đời kỷ lục quốc gia mới 1’36”25 giúp đội tiếp sức nữ An Giang bảo vệ thành công chiếc HCV.

Phát huy thành tích tuyệt vời của nữ, các nam VĐV Nam Định cũng xuất sắc nêu kỷ lục quốc gia mới cùng cự ly 4 x 200m tiếp sức dành cho nam. Với thành tích 1’25”54 (kỷ lục cũ 1’25”81), các VĐV Nam Định Thành Trung - Văn Sĩ - Đức Chinh - Văn Trọng biến Quân đội thành cựu vô địch, đồng thời xác lập kỷ lục quốc gia mới. HCĐ cự ly này thuộc về các tay chạy TP.HCM.

Ngoài hai kỷ lục trên đường chạy, ngày thi đấu thứ hai môn điền kinh cũng xác lập kỷ lục quốc gia mới tại hố nhảy xa nam. Hôm qua, kỷ lục 7,70 m do Nguyễn Ngọc Quân (Hải Phòng) nắm giữ từ năm 1997 chính thức bị Phạm Văn Lâm (Hà Nội) xô đổ để tạo nên kỷ lục quốc gia mới 7,73 m. Để đạt thêm 3 cm trên bảng vàng thành tích, nhảy xa nam Việt Nam mất 16 năm mới cho ra đời kỷ lục quốc gia mới.

Ở ngày thi đấu thứ ba tranh tài hôm nay (23-9), người hâm mộ tiếp tục trông ngóng sự trở lại của Vũ Thị Hương khi cô bước vào tranh tài cự ly ruột 100 m nữ.

MINH QUANG