Giai đoạn hai V-League 2008: Bình Dương trở lại và... vô địch

Tốp ba Hải Phòng, Thể Công, Sông Lam Nghệ An đang thừa thắng xông lên ở lượt đi nhưng thật lạ khi giới chuyên môn vẫn nhìn nhận cửa vô địch V-League rất khó vào tay họ. Hải Phòng đang là một thế lực nhưng rất sợ lên đỉnh rồi sẽ xuống vực như Thanh Hóa ngày nào. Thể Công trẻ và giàu tính kỷ luật chứ chưa chín về chuyên môn. Thịnh “đen” của Sông Lam Nghệ An thì tự tin đặt cược đội bóng có 80% cầu thủ non trẻ của ông... không thể vô địch nổi.

Trong khi đó, ba đại gia Gỗ, Gạch và Bình Dương chỉ cách đội đầu bảng Hải Phòng một trận thắng. Khoảng cách này rất mong manh và rất dễ san lấp, đặc biệt khi hiện tượng Hải Phòng hay Thể Công đã được giải mã.

Gạch vừa bổ sung thêm hai chân sút người Brazil và một tiền vệ Argentina cho tham vọng trở lại. Nhưng cái khó của Gạch lại nằm ở khu vực kỹ thuật khi tân HLV Patricio quá mới và không nằm lòng đối thủ như người tiền nhiệm Calisto.

Gỗ giai đoạn hai chỉ bổ sung mỗi nội binh Y Thăng Êban do không tìm nổi chân sút ngoại nào ra hồn sau khi đã thử việc trên chục người. Chiến dịch Thái hóa HLV và linh hồn tuyến giữa của Gỗ mùa này có dấu hiệu phá sản khi cả Thonglao lẫn Sakda từ “hàng hiếm” trở thành “hàng chợ”. Gỗ chỉ hy vọng mỗi tay săn bàn Agostinho và những tiểu tướng như Tăng Tuấn, Văn Thuận đang chín dần.

Bình Dương sau những cái nấc cụt ở nửa đầu lượt đi đã kịp tăng tốc để trở lại chính mình. Gãy bài toán ngoại binh, Bình Dương trở lại với nội binh chất lượng cao và những “chiêu” lên dây cót tinh thần bằng bất động sản duyệt cho cầu thủ nội. Sự trở lại của Bình Dương đáng ngại nhất vì thời điểm này họ vẫn có nhiều khả năng nhất để trở thành nhà vô địch nhờ vào lực lượng mạnh, tướng giỏi cộng với “vòng ngoài” rất thoáng.

Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch thể hiện rất rõ sau chín lượt mới chỉ có hai bàn thắng và hai trận thắng thì bốn trận thắng liên tiếp cuối giai đoạn một đã đẩy thầy trò Lê Thụy Hải lên rất nhiều. Nếu không có giai đoạn nghỉ thì có thể Bình Dương còn lên nữa và soán ngôi Hải Phòng.

Lượt về, Bình Dương bổ sung chân sút Canada Peart Joevannie và Fabio (người Brazil) với dàn nội binh chín chắn sẵn sàng thách thức tất cả.

Sự trở lại của một thế lực sẽ rất đáng gờm cho những đối thủ muốn chạm tay vào chiếc cúp vô địch.