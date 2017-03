Giải đua xe đạp Cúp TH TP.HCM 2014: Đinh Quốc Việt được đỏ, mất vàng

Từ khoảng cách xếp trên Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang) 28 giây và nắm giữ áo vàng, sau vạch đích tại Đà Lạt, Quốc Việt cán đích vị trí thứ 20 rớt xuống hạng tư chung cuộc do kém đối thủ 7’29”. Ở chặng này, Vạn An từ một tay đua không tốt về chân đèo đã khiến giới chuyên môn thật sự ngỡ ngàng khi anh có mặt trong tốp đầu để lên ngôi một cách rất thuyết phục.

Thất bại “không tưởng” của tay đua TP.HCM có nguyên nhân là do Quốc Việt quá ham đoạt chiếc áo đỏ để rồi sau đó phân phối sức thiếu hợp lý. Lẽ ra sau khi trở thành tay đua thứ tám (tay đua cuối cùng được tính điểm áo đỏ) cán đỉnh đèo Khánh Lê, Quốc Việt cần dưỡng chân cho màn đua sức khi vào “nước khuya”. Thế nhưng tay đua gốc Đồng Tháp đã mạo hiểm tung nước rút vượt Hồ Văn Phúc (ADC THVL) giành thêm 1 điểm đèo Giang Ly nhằm chắc chắn cho ngôi vị dẫn đầu giải vua leo núi.





Quốc Việt “cầm vàng lại để vàng rơi” khi cách TP Đà Lạt 13 km. Ảnh: MINH QUANG, đồ họa: BB

Khi tốp đầu cách đích khoảng 13 km, Đinh Quốc Việt có dấu hiệu xuống sức và không thể “đeo” dù các đồng đội đã nỗ lực giúp sức. Trước thời cơ quá thuận lợi, các tay đua BVTV An Giang tung hỏa lực tấn công đưa Vạn An bứt phá. Đứng trước lựa chọn một trong hai giải pháp, HLV Đỗ Thành Đạt buộc phải hy sinh chiếc áo vàng của Đinh Quốc Việt xua quân đuổi theo bảo vệ chức vô địch đồng đội.

Tại đích đến, nỗ lực bứt phá của Nguyễn Trường Tài (Domesco Đồng Tháp) được đền đáp. Với thành tích 4 giờ 26’01” tranh tài, Trường Tài vượt qua đồng đội Ngọc Sơn, Thanh Điền giành chiến thắng chặng 8.

Sau vạch đích, Đinh Quốc Việt khóc ngất trong vòng tay an ủi của HLV Đỗ Thành Đạt. Anh thất vọng với chính bản thân mình cũng như phụ lòng tin tưởng của các đồng đội nên nói sẽ treo xe khi giải đua kết thúc.

Chặng này, Domesco Đồng Tháp với mục tiêu thôn tính giải đồng đội cũng chỉ thành công ở vị trí thứ ba, xếp sau Suntek Sao Việt TP.HCM (63 giờ 55’07”) và BVTV An Giang (kém 1’15”).

Gần như không còn cơ hội tranh chấp giải áo vàng nhưng Đinh Quốc Việt vẫn an ủi với chiếc áo chấm đỏ dành cho Vua leo núi.

8 giờ sáng nay (28-4), các tay đua tranh tài chặng 9 dài 52 km 10 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương - Đà Lạt (HVT 9, HTV Thể thao trực tiếp).

MINH QUANG