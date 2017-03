Giải đua xe đạp Cúp TH TP.HCM 2014: Thêm “mạng” cứu các tay đua

Thay vì được hai “mạng” suốt 11 chặng đua, kể từ chặng bảy các VĐV sẽ được đặc cách thêm một “mạng” thi đấu nữa nhằm tránh nguy cơ một số đội yếu không đủ lực lượng khi giải về đích tại TP.HCM. Việc này xuất phát từ nguyên nhân 69/81 tay đua bất ngờ mất một quyền thi đấu tại chặng hai TP.HCM - Vũng Tàu.

Cũng trong thông báo số 3, cự ly đồng đội tính giờ 46,5 km quanh đường Trần Phú (Nha Trang) sẽ không có giới hạn thời gian hoàn thành chặng đua theo như 5% điều lệ quy định ban đầu. Giải thích về việc này, Trưởng ban điều hành - ông Lê Văn Phú cho biết: “Cự ly này lần đầu tổ chức nên chúng tôi còn bỡ ngỡ, vừa làm vừa sửa cho sát tình hình thực tế. Bên cạnh đó, do độ chênh về trình độ giữa các đội quá lớn, cộng với khác biệt về trang thiết bị buộc ban tổ chức phải thay đổi điều lệ trên tinh thần ủng hộ của các đội tham dự giải”.





Các tay đua được thêm “mạng” nhằm đảm bảo đi hết hành trình cuộc đua. Ảnh: MQ

Ở chặng thi đấu thứ sáu Phan Rang - Tháp Chàm - Nha Trang (98 km), tay đua quân đội Trần Văn Quyền đánh bại Lê Nguyệt Minh (Eximbank) và Nguyễn Thành Tâm (BVTV An Giang) giành chiến thắng chặng sau 2 giờ 23’10”.

Giải áo vàng, tay đua trẻ Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang) thành tích 16 giờ 19”30 giữ vững ngôi đầu, cùng chiếc áo xanh xuất sắc (67 điểm). Dự báo chặng bảy 46,5 km quanh đường Trần Phú - Nha Trang tranh tài sáng nay, nhờ lợi thế về đồng đội tính giờ nên khả năng Đinh Quốc Việt (Suntek Sao Việt TP.HCM) sẽ “xé” áo vàng đối thủ An Giang là rất cao.

MINH QUANG