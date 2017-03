Giải đua xe đạp Cúp TH TP.HCM: Seoul thách thức tất cả

Đây cũng chính là lộ trình “gắt” nhất giải, có khả năng tạo khoảng cách và phân cực giữa các danh hiệu cá nhân lẫn thành tích đồng đội.

Seoul Hàn Quốc được đánh giá cao nhất cho chức vô địch đồng đội bởi các tay đua bán chuyên nghiệp này vừa có chuyến du đấu rất thành công tại Tour Thái Lan hồi đầu tháng. Nổi bật nhất vẫn là áo đỏ 2007 Gong Hyo-suk như một thách thức lớn đối với các tay đua chuyên trị đèo của Việt Nam như Trịnh Phát Đạt, Nguyễn Văn Đức, Mai Công Hiếu... trên đường chinh phục danh hiệu áo đỏ vua leo núi.

Vào thời điểm này, để tìm ra đối thủ xứng tầm có thể cạnh tranh với Seoul phải kể đến BVTV An Giang với sự có mặt của Trịnh Phát Đạt, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Hiền, Lâm Công Danh. Ngoài ra, đội đua này như cá gặp nước khi họ vừa chiêu mộ được tay đua Đặng Trung Hiếu (áo vàng Điện Biên Phủ 2004) mượn từ đội Cần Thơ. So với Đồng Tháp - đội tiềm ẩn khả năng cạnh tranh giải đồng đội, BVTV An Giang là một ê-kíp đua cực mạnh bởi sáu tay đua đều thuộc dạng có “chân đèo” tốt nhất làng xe đạp Việt Nam.

Ở giải áo xanh xuất sắc nhất, danh hiệu do Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn 1) đang nắm giữ bị đe dọa nghiêm trọng khi các đối thủ Đỗ Tuấn Anh (Đồng Tháp), chuyên gia nước rút Park Seon-ho (Seoul) đang đạt phong độ rất tốt luôn sẵn sàng truất ngôi khi thời cơ đến tay.

Giải áo vàng, lão tướng Nguyễn Văn Đức (BVTV An Giang) cũng khó lòng bảo vệ được danh hiệu cao quý nhất bởi xung quanh anh luôn có nhiều đối thủ mạnh lăm le soán ngôi.

Theo dự tính của ban tổ chức giải, lộ trình chặng một sẽ kết thúc vào khoảng 11 giờ 30 tại TP Phan Thiết.