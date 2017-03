Giải đua xe đạp Hội Nhà báo - Cúp Vinasun: Về đích an toàn!

Trên suốt lộ trình từ Vũng Tàu về TP.HCM, nhiệm vụ trên đã vấp phải sự kháng cự rất dữ dội từ các đối thủ tranh chấp, đặc biệt là Đồng Tháp. Nguyên do cửa tranh chấp áo vàng của Trần Quốc Dũng và Nguyễn Văn Tài so với Nguyễn Hưng còn rất sáng. Bên cạnh đó, BVTV An Giang cũng nhăm nhe thôn tính giải đồng đội với Đồng Tháp nên đoàn đua đã tạo nên những cuộc bứt phá rất ngoạn mục. Tốc độ đoàn đua vì thế đạt trung bình đến 45,202 km/giờ.

Với thành tích 3 giờ 24’35”, tuyển thủ quốc gia Mai Công Hiếu (Đồng Tháp) giành chiến thắng chặng cuối, hơn Đỗ Tuấn Anh và Mai Nguyễn Hưng nửa thân xe.

Cán đích trong nhóm an toàn, tay đua đội tuyển Việt Nam Mai Nguyễn Hưng lần đầu giành cú đúp danh hiệu áo vàng chung cuộc lẫn áo xanh xuất sắc nhất.

Giải đồng đội, hai đội trẻ Đồng Tháp và Hóc Môn cũng lần đầu vượt qua các đội đàn anh chiếm hai thứ hạng đầu. Xếp thứ ba là Đồng Tháp.