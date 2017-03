Giải đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ”: Lộ trình... không giống ai

Do địa thế từ thủ đô lên Hòa Bình chỉ tầm 80 km nên ban tổ chức buộc phải kéo dài đường đua bằng cách cho đoàn đua đi lên Sơn Tây từ ngã ba Láng-Hòa Lạc, rồi bất ngờ quay đầu ngược lên Hòa Bình. Chưa hết, ngay tại mức đến chình ình chiếc băng rôn ĐÍCH to đùng, các tay đua tha hồ tung nước rút cuối mà không hề hay biết họ phải chạy thêm hai vòng quanh thành phố Hòa Bình nữa mới hoàn tất chặng thi đấu. Sự cố này báo hại cua-rơ Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn 1) tung hết sức lực hạ gục Đỗ Tuấn Anh (Đồng Tháp) vòng đầu để rồi... mừng hụt và hộc hơi đạp tiếp. May mà cuối cùng Duẩn vẫn chiến thắng ở hai vòng cuối khi hơn Nguyễn Văn Đức (BVTV An Giang) chưa được nửa vành xe.

Không chỉ lộ trình đua gây rắc rối cho các tay đua, lực lượng ôtô mở đường cũng không có kinh nghiệm trong việc bảo vệ an toàn cho đoàn đua suốt dọc lộ trình. Thay vì giữ khoảng cách giữa tốp đầu với môtô mở đường ít nhất vài trăm mét, đằng này bốn chiếc môtô mở đường cùng xe của ban tổ chức lại trở thành “máy kéo” đưa tốp đầu (có chín tay đua) nới rộng khoảng cách với nhóm sau gần năm phút. Do thua thiệt về lực lượng, ở phía sau các tay đua Đồng Tháp buộc phải mở hết tốc lực mới bắt kịp nhóm đầu để duy trì thành tích đồng đội.

Về thành tích chung cuộc, tuyển thủ quốc gia Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn 1) tiếp tục giữ áo vàng sau hai chặng với thành tích 4 giờ 6’31”. Sau chặng hai, Mai Nguyễn Hưng còn xuất sắc vượt qua đối thủ Nguyễn Trường Tài (Trẻ Đồng Tháp) chiếm áo xanh xuất sắc với điểm số 21.

Giải đồng đội, BVTV Sài Gòn 1 giữ vững ngôi đầu, kế đến là BVTV An Giang và Đồng Tháp.

Ở giải nữ, tay đua Malaysia - Noov Asian Alias giành chiến thắng chặng hai (thành tích 2 giờ 29’9”), chiếm lại áo vàng từ tay Phạm Thị Thúy Liên (Đồng Tháp) nhờ thành tích 3 giờ 24’16”. Trong khi đó, Phan Thị Thùy Trang của Agifish AG (28 điểm) vươn lên chiếm áo xanh từ tay Võ Thị Phương Phi (CTN Bình Dương).

Sáng nay, đoàn đua di chuyển 60 km xuất phát chặng ba tại ngã ba Tòng Đậu đi Đồng Bảng, chinh phục hai ngọn đèo Vân Hồ, Chiềng Đông (dài 26 km) và về đích tại Sơn La (dài 166 km).