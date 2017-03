Giải Fair Play 2014: Để fair play “ngấm” vào từng cầu thủ

Từ “chặt chém” thành đôi bạn thân nhờ tinh thần fair play Ông Lê Văn Tâm - cha của cầu thủ Lê Huỳnh Đức từng kể câu chuyện thú vị: “Có lần trong trận Công an TP.HCM đá với SL Nghệ An, tôi thấy Đức nhà tôi bị thủ môn Xuân Thủy lao ra như muốn “hủy diệt” đôi chân của Đức, lần ấy Đức bị cáng ra sân nhiều lần và tôi có nhờ nhắn lại cho Đức là bất cứ lý do gì cũng không được trả đũa và Đức ngoan ngoãn gật đầu… Thật ngạc nhiên khi một thời gian sau đó giữa Đức và Thủy trở thành đôi bạn thân. Sau này Đức kể lại rằng Xuân Thủy cảm mến Đức vì chính Thủy cũng thấy hối hận khi đá Đức đau lắm mà Đức vẫn cứ lầm lũi thi đấu xong trận rồi lại bắt tay Xuân Thủy nói rằng: "Sao anh đá em đau quá!". Hành vi và lời nói chân thành đấy của Đức đã cảm hóa được Xuân Thủy nổi tiếng là thủ môn "máy chém".