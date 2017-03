Giải hạng nhất QG - Eximbank 2013: Ba đội lên, một đội xuống

Sướng nhất cho các đội tham dự đặc biệt là nhiều đội chỉ mong trụ hạng khi chỉ có một suất xuống hạng. Vì vậy mà suất lên hạng sẽ được chú trọng nhiều và giải này chắc chắn sẽ nặng phần “đầu”.

Theo đánh giá của giới chuyên môn thì mùa này, những ứng cử viên được đánh giá có khả năng thăng hạng nhất gồm: CS Đồng Tháp, QNK Quảng Nam, HV An Giang.

CS Đồng Tháp, ứng viên nặng ký nhất

Với CS Đồng Tháp được xem là đội bóng không thèm tranh cãi giành suất đặc cách với Đồng Nai lên V-League mà chấp nhận rèn quân thêm một mùa hạng Nhất rồi lên hạng muộn một năm cho thấy họ rất thận trọng với đường dài và sự ổn định lẫn trưởng thành của đội. Mùa này CS Đồng Tháp rủ rê về nhiều cựu binh dày dạn trận mạc. Hàng công tăng cường chân sút 22 tuổi người Uganda là Lius Ochaya và Được Em, còn tuyến tiền vệ và hàng thủ được gia cố thêm Duy Khanh, Văn Ngân... - những cầu thủ từng rời cái nôi Đồng Tháp ra đi nay quay trở lại giúp đội bóng quê nhà.

HLV Trần Công Minh không giấu giếm mục tiêu của CS Đồng Tháp: “Chúng tôi phấn đấu vào top 3 tức nằm trong số các đội lên hạng. Về lực lượng thì tôi tạm yên tâm với những gì mình có, tuy nhiên không thể chủ quan mà phải tập trung cho từng trận đấu, từng đối thủ. Vì số lượng trận đấu giảm nên nếu sẩy chân thì khó mà có cơ hội sửa sai”.

Thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân (HV An Giang) đã nhiều lần mừng hụt như thế này rồi. Năm nay với họ là cơ hội lớn mà tỉnh giao lên V-League để phục vụ người hâm mộ. Ảnh: QUANG THẮNG

HV An Giang: Tỉnh giao chỉ tiêu lên hạng

Cùng một mục tiêu thăng hạng nhưng “người anh em” HV An Giang sau nhiều mùa lận đận thì giải này lại gặp không ít khó khăn. Theo HLV Nhan Thiện Nhân thì do nguồn kinh phí hạn hẹp nên CLB chỉ có thể ký hợp đồng từng năm với cầu thủ. Chính vì thế mà lối đá của HV An Giang không có sự gắn bó qua các mùa mà đa phần chỉ là liệu cơm gắp mắm. Ông Nhân than thở: “Cầu thủ giỏi, phù hợp với chiến thuật thì không gắn bó với đội, còn cầu thủ trẻ ở các nơi chạy về thì nhiều lúc phải chọn lọc theo kiểu so bó đũa. Khó khăn là vậy nhưng thuận lợi của chúng tôi cũng không ít. Anh em xác định khó nhưng vẫn tôn trọng nghị quyết của Ủy ban tỉnh đề nghị HV An Giang thăng hạng mùa này để đưa V-League về sân Long Xuyên phục vụ người hâm mộ tỉnh nhà…”.

HV An Giang vừa mua về tiền đạo từng khoác áo U-20 Nigeria là Uche Iheroume. Hàng công thì có thêm chân sút nhập tịch Lê Tostao và Agostinho từng trôi nổi qua HA Gia Lai, K. Khánh Hòa nay về bến đậu An Giang.

Nói về khả năng thăng hạng, HLV Nhân chia sẻ: “Mới nhìn vào thì ai cũng cho là năm nay dễ thăng hạng nhưng tôi thì nghĩ ngược lại. Vì nhiều đội bóng giải tán, cầu thủ giỏi phân tán về nhiều đội nên trình độ các đội dự giải ngang nhau chứ không lệch pha như các mùa trước. Hơn nữa, năm nay có ba suất thăng hạng nên nhiều đội có chung tham vọng, chung sự đầu tư khiến cuộc đua sẽ gay cấn và khốc liệt hơn…”.

QNK Quảng Nam: Không lên hạng thì giải tán!

Khác với các mùa trước, lãnh đạo QNK Quảng Nam mùa này đặt hẳn mục tiêu: Không thăng hạng thì giải tán! Chính vì mục tiêu cao và duy nhất này mà “ông chủ” của đội đã đầu tư 30 tỉ đồng cho mùa bóng năm nay. Ngoài ra, QNK Quảng Nam còn nhận được 15 tỉ đồng hỗ trợ từ ngân sách tỉnh. Con số mà có đội đá V-League loại nghèo nhìn vào cũng nể.

Mục tiêu cao và rõ ràng nên QNK Quảng Nam đã chủ động chuẩn bị cho mùa giải 2013 từ rất sớm. HLV Nguyễn Văn Thịnh được mời về dẫn dắt còn ông thầy cũ Trần Vũ chuyển sang làm phó giám đốc điều hành. Thầy Thịnh về với những yêu cầu cụ thể, lực lượng của đội cũng được thay mới đến nửa đội hình. Những tên tuổi từng có tiếng ở V-League được quy tụ về như Cao Xuân Thắng (SLNA), Nguyễn Văn Quân (Trẻ Hà Nội), Trọng Bình (XMXT Sài Gòn), Cao Quang Hướng (NaviBank SG)…

Ngoài ra cũng không nên đánh giá thấp “kẻ phá bĩnh” như XSKT Cần Thơ và đội bóng đi nhanh về chậm và từng có truyền thống vẻ vang như Bình Định hay Hà Nội.

Các đội này tuy không tỏ rõ mục tiêu và chưa cho thấy sự đầu tư sâu nhưng đều là những đội bóng có kinh nghiệm chiến trường.

Lịch thi đấu vòng 1 ngày 9-3 Sân Hàng Đẫy: Hà Nội - Bình Định (VTC3 trực tiếp 16 giờ). Sân Cần Thơ: XSKT Cần Thơ - QNK Quảng Nam (Cần Thơ TV trực tiếp 15 giờ 30). Sân Long Xuyên: HV An Giang - Than Quảng Ninh (An Giang TV và VTC trực tiếp 15 giờ 30). Sân Cao Lãnh: CS Đồng Tháp - TDC Bình Dương (Đồng Tháp TV trực tiếp 15 giờ 30).

HUY TRẦN